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На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, видео

14:30, 17 мая 2025
Изобретательный нарушитель планировал этот побег месяц, но не доехал до границы 300 метров.
На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, видео
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На окраине города Ужгород задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу со Словакией на моноколесе. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как стало известно, мужчина более месяца продумывал план, как добраться до границы, не вызывая подозрений у правоохранителей.

Для этого нарушитель оделся в повседневную одежду, не взял с собой ничего лишнего, что могло бы выдать его намерения, и направился в сторону границы на моноколесе.

Когда он покинул населённый пункт, его движение было зафиксировано с помощью беспилотника. Затем он решил двигаться по полевой дороге, делая вид, что просто прогуливается на окраине города.

Приближение нарушителя к государственной границе было зафиксировано фотоловушкой. До рубежа оставалось всего 300 метров, однако его остановил пограничный наряд отдела «Ужгород».

Задержанного доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств нарушения его привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Решение по делу примет суд.

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