Как смотреть Евровидение онлайн без телевизора — прямые трансляции финала 17 мая

Финал Евровидения-2025: где и когда смотреть онлайн выступление Украины — прямые трансляции на Суспільному, YouTube и в приложении Дія.

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В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле стартует финал песенного конкурса «Евровидение-2025». На сцену выйдет представитель Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

17 мая в 21:00 на платформах Общественного начнется «Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2025», а с 22:00 — прямая трансляция финала.

Общественное будет транслировать финал Песенного конкурса «Евровидение» в прямом эфире по телевидению, в диджитале и на радио.

Смотреть можно:

на сайтах « Общественное . Культура» и «Евровидение в Украине»;

. Культура» и «Евровидение в Украине»; на YouTube-канале «Евровидение Украина»;

на телеканале « Общественное . Культура»;

. Культура»; на Facebook-страницах « Общественное » и «Евровидение Украина».

Посмотреть трансляцию вживую можно также в приложении Дія.

Чтобы присоединиться к просмотру:

авторизуйтесь в приложении;

откройте раздел Сервисы;

перейдите в Развлечения — Дія.TV — Общественное Культура HD.

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