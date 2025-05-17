Как смотреть Евровидение онлайн без телевизора — прямые трансляции финала 17 мая

В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле стартует финал песенного конкурса «Евровидение-2025». На сцену выйдет представитель Украины — группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
17 мая в 21:00 на платформах Общественного начнется «Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2025», а с 22:00 — прямая трансляция финала.
Общественное будет транслировать финал Песенного конкурса «Евровидение» в прямом эфире по телевидению, в диджитале и на радио.
Смотреть можно:
Посмотреть трансляцию вживую можно также в приложении Дія.
Чтобы присоединиться к просмотру:
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