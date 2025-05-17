Як дивитися Євробачення онлайн без телевізору – прямі трансляції фіналу 17 травня

У суботу, 17 травня, у швейцарському Базелі стартує фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». На сцену вийде представник України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
17 травня о 21:00 на платформах Суспільного розпочнеться «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025», а з 22:00 – пряма трансляція фіналу.
Суспільне транслюватиме фінал Пісенного конкурсу «Євробачення» в прямому ефірі на телебаченні, диджиталі та радіо.
Дивитися можна:
Переглянути трансляцію наживо можна буде і у застосунку Дія.
Щоб долучитися до перегляду:
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