Як дивитися Євробачення онлайн без телевізору – прямі трансляції фіналу 17 травня

Фінал Євробачення-2025: де й коли дивитися онлайн виступ України — прямі трансляції на Суспільному, YouTube і у застосунку Дія.

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У суботу, 17 травня, у швейцарському Базелі стартує фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». На сцену вийде представник України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

17 травня о 21:00 на платформах Суспільного розпочнеться «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025», а з 22:00 – пряма трансляція фіналу.

Суспільне транслюватиме фінал Пісенного конкурсу «Євробачення» в прямому ефірі на телебаченні, диджиталі та радіо.

Дивитися можна:

на сайтах «Суспільне. Культура» та «Євробачення в Україні»;

на YouTube-каналі «Євробачення Україна»;

на телеканалі «Суспільне. Культура»;

на Facebook-сторінках «Суспільного» та «Євробачення Україна».

Переглянути трансляцію наживо можна буде і у застосунку Дія.

Щоб долучитися до перегляду:

авторизуйтеся в застосунку;

відкрийте розділ Сервіси;

перейдіть до Розваги — Дія.TV — Суспільне Культура HD.

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