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Як проголосувати на Євробаченні-2025 — інструкція для глядачів в Україні та за кордоном

12:06, 17 травня 2025
У фіналі конкурсу кожен глядач може віддати до 20 голосів, але голосувати за представника своєї країни заборонено.
Як проголосувати на Євробаченні-2025 — інструкція для глядачів в Україні та за кордоном
Колаж: unian
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Уже 17 травня в швейцарському Базелі відбудеться гранд-фінал Євробачення-2025. Саме цього дня визначиться країна-переможець і новий господар пісенного конкурсу 2026 року.

В Україні трансляція розпочнеться о 22:00. Україна виступить сьомою у фіналі конкурсу — гурт Ziferblat представить пісню «Bird of Pray».

Організатори надали чіткі інструкції, як глядачі можуть віддати свій голос за улюбленого виконавця — як в Україні, так і за її межами.

Найважливіше правило — не голосуємо за своїх

Єдине незмінне правило конкурсу — заборонено голосувати за представника своєї країни. Це вимога Європейської мовної спілки, яка дотримується протягом усієї історії Євробачення. Проте українці за кордоном можуть підтримати рідну команду, і ось як це зробити.

Голосування для країн-учасниць

Для мешканців країн, які беруть участь у конкурсі, голосування відкривається перед початком виступів і триває протягом шоу, а також ще 40 хвилин після останньої пісні. Віддати можна до 20 голосів за улюблених учасників (крім представника своєї країни).

Три способи проголосувати:

  • Через офіційний застосунок Eurovision Song Contest (доступний на iOS, Android, Windows).
  • Через SMS — надсилайте повідомлення на номер 7576, вказавши порядковий номер учасника (від 01 до 26). Вартість одного голосу — 8,50 грн.
  • На сайті Eurovision.tv у розділі голосування.

Голосування для країн, які не беруть участь у конкурсі

Навіть якщо ваша країна не бере участі у Євробаченні-2025, ви можете долучитися до голосування. Онлайн-голосування доступне на сайті Eurovision з 00:00 за київським часом у день фіналу.

Вперше голосування відкривається до початку прямого ефіру.

Після короткої паузи, під час старту трансляції, воно поновлюється та триває ще 40 хвилин після виступу останнього конкурсанта.

Про завершення голосування повідомлять ведучі шоу.

Як проголосувати українцям за кордоном за гурт Ziferblat

Українці, які перебувають у країнах-учасницях Євробачення-2025, мають унікальну можливість — вони можуть голосувати за представників України, гурт Ziferblat. Для цього потрібно скористатися застосунком або сайтом Євробачення під час фіналу.

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