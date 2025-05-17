Україна вийде на сцену Євробачення з піснею Bird of Pray сьомою – коли дивитися

11:12, 17 травня 2025
Україна виступить сьомою у фіналі «Євробачення-2025» — Ziferblat представить пісню «Bird of Pray» у Базелі.
Джерело фото: Instagram/eurovision
У швейцарському місті Базель ввечері 17 травня відбудеться фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». В Україні трансляція розпочанеться о 22:00.
Представники України – гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" – виступлять під сьомим номером.
Порядок виступів конкурсантів був визначений жеребкуванням після завершення другого півфіналу 15 травня.
У фіналі виступатимуть 26 країн у наступному порядку:
- Норвегія: Kyle Alessandro - "Lighter"
- Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
- Естонія: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"
- Ізраїль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
- Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
- Іспанія: Melody - "Esa diva"
- Україна: Ziferblat - "Bird of Pray"
- Велика Британія: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"
- Австрія: JJ — "Wasted Love"
- Ісландія: Væb - "Róa"
- Латвія: Tautumeitas — "Bur Man Laimi"
- Нідерланди: Claude - "C'est la vie"
- Фінляндія: Erika Vikman — "ICH KOMME"
- Італія: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"
- Польща: Юстина Стечковська - "Gaja"
- Німеччина: Abor & Tynna – "Baller"
- Греція: Klavdia — "Asteromáta"
- Вірменія: PARG — "SURVIVOR"
- Швейцарія: Zoë Më - "Voyage"
- Мальта: Miriana Conte — "SERVING"
- Португалія: Napa - "Deslocado"
- Данія: Sissal — "Hallucination"
- Швеція: KAJ - "Bara bada bastu"
- Франція: Louane - "Maman"
- Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta l'Italia"
- Албанія: Shkodra Elektronike - "Zjerm".
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