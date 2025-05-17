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Україна вийде на сцену Євробачення з піснею Bird of Pray сьомою – коли дивитися

11:12, 17 травня 2025
Україна виступить сьомою у фіналі «Євробачення-2025» — Ziferblat представить пісню «Bird of Pray» у Базелі.
Україна вийде на сцену Євробачення з піснею Bird of Pray сьомою – коли дивитися
Джерело фото: Instagram/eurovision
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У швейцарському місті Базель ввечері 17 травня відбудеться фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». В Україні трансляція розпочанеться о 22:00.

Представники України – гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" – виступлять під сьомим номером.

Порядок виступів конкурсантів був визначений жеребкуванням після завершення другого півфіналу 15 травня.

У фіналі виступатимуть 26 країн у наступному порядку:

  1. Норвегія: Kyle Alessandro - "Lighter"
  2. Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
  3. Естонія: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"
  4. Ізраїль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
  5. Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
  6. Іспанія: Melody - "Esa diva"
  7. Україна: Ziferblat - "Bird of Pray"
  8. Велика Британія: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"
  9. Австрія: JJ — "Wasted Love"
  10. Ісландія: Væb - "Róa"
  11. Латвія: Tautumeitas — "Bur Man Laimi"
  12. Нідерланди: Claude - "C'est la vie"
  13. Фінляндія: Erika Vikman — "ICH KOMME"
  14. Італія: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"
  15. Польща: Юстина Стечковська - "Gaja"
  16. Німеччина: Abor & Tynna – "Baller"
  17. Греція: Klavdia — "Asteromáta"
  18. Вірменія: PARG — "SURVIVOR"
  19. Швейцарія: Zoë Më - "Voyage"
  20. Мальта: Miriana Conte — "SERVING"
  21. Португалія: Napa - "Deslocado"
  22. Данія: Sissal — "Hallucination"
  23. Швеція: KAJ - "Bara bada bastu"
  24. Франція: Louane - "Maman"
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta l'Italia"
  26. Албанія: Shkodra Elektronike - "Zjerm".

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