Україна вийде на сцену Євробачення з піснею Bird of Pray сьомою – коли дивитися

Україна виступить сьомою у фіналі «Євробачення-2025» — Ziferblat представить пісню «Bird of Pray» у Базелі.

Джерело фото: Instagram/eurovision

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У швейцарському місті Базель ввечері 17 травня відбудеться фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». В Україні трансляція розпочанеться о 22:00.

Представники України – гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" – виступлять під сьомим номером.

Порядок виступів конкурсантів був визначений жеребкуванням після завершення другого півфіналу 15 травня.

У фіналі виступатимуть 26 країн у наступному порядку:

Норвегія: Kyle Alessandro - "Lighter" Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son" Естонія: Tommy Cash - "Espresso Macchiato" Ізраїль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise" Литва: Katarsis - "Tavo Akys" Іспанія: Melody - "Esa diva" Україна: Ziferblat - "Bird of Pray" Велика Британія: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?" Австрія: JJ — "Wasted Love" Ісландія: Væb - "Róa" Латвія: Tautumeitas — "Bur Man Laimi" Нідерланди: Claude - "C'est la vie" Фінляндія: Erika Vikman — "ICH KOMME" Італія: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro" Польща: Юстина Стечковська - "Gaja" Німеччина: Abor & Tynna – "Baller" Греція: Klavdia — "Asteromáta" Вірменія: PARG — "SURVIVOR" Швейцарія: Zoë Më - "Voyage" Мальта: Miriana Conte — "SERVING" Португалія: Napa - "Deslocado" Данія: Sissal — "Hallucination" Швеція: KAJ - "Bara bada bastu" Франція: Louane - "Maman" Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta l'Italia" Албанія: Shkodra Elektronike - "Zjerm".

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