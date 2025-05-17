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Із в'язниці у США через дірку у туалеті втекли 10 ув'язнених – охоронцям вони залишили послання

11:30, 17 травня 2025
У США 10 ув’язнених втекли з в’язниці через дірку за туалетом, залишивши охоронцям знущальне послання.
Із в'язниці у США через дірку у туалеті втекли 10 ув'язнених – охоронцям вони залишили послання
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Із в'язниці Нового Орлеана в п'ятницю вранці 16 травня втекли 10 ув'язнених, яких вважають «озброєними та небезпечними». Шериф не виключає, що у них була підтримка зсередини. Наразі трьох уже затримали, але семеро досі залишаються на волі.  Про це пише MSN.

Раніше офіс шерифа заявив, що з в'язниці втекло 11 ув'язнених, але потім оновив цю інформацію. Одного із чоловіків помилково ідентифікували як втікача, повідомила шериф Сьюзен Хатсон під час прес-конференції.

За даними офісу шерифа, зникнення ув'язнених виявили під час планового огляду, проведеного о 8:30 ранку за місцевим часом у в'язниці округу Орлеан.

За словами шерифа, близько 00:23 ув'язнені зняли з рейки розсувні двері тюремної камери, а о 01:01 вони вийшли з в'язниці, пробивши стіну за туалетом. Потім ув'язнені спустилися по стіні та перебігли міжштатну автомагістраль.

Шериф сказала, що унітаз та болти були видалені за допомогою туалетних засобів.

Згодом офіс шерифа опублікував відеозапис незвичайної втечі з камер спостереження, на якому видно, як ув'язнені вибігають з в'язниці, а потім перетинають автостраду.    

Втікачі також написали непристойні повідомлення для охоронців. Одне з них, з орфографічною помилкою, гласило «занадто легко, LOL». 

Джерело фото: офіс шерифа округу Орлеан

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США в'язниця ув'язнені

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