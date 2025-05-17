Хто переможе на Євробаченні-2025 — букмекери назвали фаворитів фіналу

Букмекери ставлять ставки на Швецію, Австрію та Францію, але інтрига зберігається до останнього.

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У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель відбудеться фінал Євробачення-2025 — і напруга зростає не лише серед учасників, а й серед вболівальників та букмекерів.

Прогнози змінюються щодня, і після завершення обох півфіналів картина стала ще цікавішою.

Швеція — головний претендент на перемогу

Найвищі шанси на тріумф має представник Швеції — KAJ з піснею Bara bada bastu. Трек вже встиг завоювати TikTok, а букмекери оцінюють ймовірність його перемоги у 40%. За Швецією в щільному рейтингу йдуть Австрія та Франція, які закривають трійку лідерів.

Інтрига зберігається в другій п’ятірці

На четвертому місці опинилися Нідерланди, одразу за ними — Фінляндія. Попри неоднозначну реакцію у пресі, шосту позицію займає Ізраїль із Юваль Рафаель. Естонія, яка підірвала соцмережі піснею Espresso macchiato, наразі на сьомому місці. Господар цьогорічного Євробачення — Швейцарія — на восьмій сходинці, а замикає топ-10 Мальта.

Де Україна?

Представники України — гурт Ziferblat — поки що посідають 13-ту позицію у таблиці букмекерських ставок. Проте остаточні оцінки можуть змінитися після фінального виступу. Євробачення не раз доводило: на сцені трапляються справжні сюрпризи.

Аутсайдери рейтингу

Найменше шансів на перемогу, згідно з прогнозами, має Вірменія — її учаснику пророкують останнє, 26-те місце. Португалія теж перебуває серед країн із найнижчими показниками — менше 1% ймовірності на перемогу.

Букмекерські прогнози — важливий, хоч і не остаточний, індикатор успіху на Євробаченні. Вони базуються на даних півфіналів, репетицій, активності в медіа та соцмережах. Та справжню відповідь дасть лише фінал, де кожен виступ може стати вирішальним.

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