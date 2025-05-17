Кто победит на Евровидении-2025 — букмекеры назвали фаворитов финала

Букмекеры ставят ставки на Швецию, Австрию и Францию, но интрига сохраняется до последнего.

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В субботу, 17 мая, в швейцарском городе Базель состоится финал Евровидения-2025 — и напряжение растет не только среди участников, но и среди болельщиков и букмекеров.

Прогнозы меняются ежедневно, и после завершения двух полуфиналов ситуация стала еще интереснее.

Швеция — главный претендент на победу

Наивысшие шансы на триумф имеет представитель Швеции — KAJ с песней Bara bada bastu. Трек уже успел завоевать TikTok, а букмекеры оценивают вероятность его победы в 40%. За Швецией в плотном рейтинге следуют Австрия и Франция, которые замыкают тройку лидеров.

Интрига сохраняется во второй пятерке

На четвертом месте оказались Нидерланды, сразу за ними — Финляндия. Несмотря на неоднозначную реакцию в прессе, шестую позицию занимает Израиль с Юваль Рафаэль. Эстония, которая взорвала соцсети песней Espresso macchiato, сейчас на седьмом месте. Страна-хозяйка нынешнего Евровидения — Швейцария — на восьмой строчке, а замыкает топ-10 Мальта.

А где Украина?

Представители Украины — группа Ziferblat — пока занимают 13-е место в таблице букмекерских ставок. Однако окончательные оценки могут измениться после финального выступления. Евровидение не раз доказывало: на сцене случаются настоящие сюрпризы.

Аутсайдеры рейтинга

Наименьшие шансы на победу, согласно прогнозам, у Армении — ее участнику прочат последнее, 26-е место. Португалия также находится среди стран с самыми низкими показателями — менее 1% вероятности на победу.

Букмекерские прогнозы — важный, хоть и не окончательный, индикатор успеха на Евровидении. Они основываются на данных полуфиналов, репетиций, активности в медиа и соцсетях. Но настоящий результат покажет только финал, где каждое выступление может оказаться решающим.

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