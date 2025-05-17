Из тюрьмы в США через дыру в туалете сбежали 10 заключенных — охране они оставили послание

В США 10 заключённых сбежали из тюрьмы через дыру за туалетом, оставив охране издевательское послание.

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Из тюрьмы Нового Орлеана утром в пятницу, 16 мая, сбежали 10 заключенных, которых считают «вооруженными и опасными». Шериф не исключает, что у них была поддержка изнутри. В настоящее время трое уже задержаны, но семеро все еще на свободе. Об этом пишет MSN.

Ранее офис шерифа заявил, что из тюрьмы сбежал 11 заключенных, но потом обновил эту информацию. Одного из мужчин ошибочно идентифицировали как беглеца, сообщила шериф Сьюзен Хатсон во время пресс-конференции.

По данным офиса шерифа, исчезновение заключенных было обнаружено во время плановой проверки, проведенной в 8:30 утра по местному времени в тюрьме округа Орлеан.

По словам шерифа, около 00:23 заключенные сняли с направляющих раздвижную дверь тюремной камеры, а в 01:01 они покинули тюрьму, пробив стену за туалетом. Затем заключенные спустились по стене и перебежали межштатную автомагистраль.

Шериф сообщила, что унитаз и болты были удалены с помощью туалетных принадлежностей.

Позднее офис шерифа опубликовал видеозапись необычного побега с камер наблюдения, на которой видно, как заключенные выбегают из тюрьмы, а затем пересекают автостраду.

Беглецы также оставили непристойные послания для охраны. Одно из них, с орфографической ошибкой, гласило: «слишком легко, LOL».

Источник фото: офис шерифа округа Орлеан

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