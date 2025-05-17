Как проголосовать на Евровидении-2025 – инструкция для зрителей в Украине и за рубежом

Уже 17 мая в швейцарском Базеле состоится гранд-финал Евровидения-2025. Именно в этот день определится страна-победитель и новый хозяин песенного конкурса 2026 года.
В Украине трансляция начнется в 22:00. Украина выступит седьмой в финале — группа Ziferblat представит песню «Bird of Pray».
Организаторы предоставили четкие инструкции, как зрители могут проголосовать за любимого исполнителя — как находясь в Украине, так и за ее пределами.
Главное правило — не голосуем за своих
Единственное неизменное правило конкурса — запрещено голосовать за представителя своей страны. Это требование Европейского вещательного союза, которое соблюдается на протяжении всей истории Евровидения. Однако украинцы за границей все же могут поддержать свою команду — вот как это сделать.
Голосование для стран-участниц
Для жителей стран, участвующих в конкурсе, голосование откроется перед началом выступлений и будет продолжаться во время шоу, а также еще 40 минут после последней конкурсной песни. Один зритель может отдать до 20 голосов за любимых участников (кроме исполнителя от своей страны).
Три способа проголосовать:
Голосование для стран, не участвующих в конкурсе
Даже если ваша страна не принимает участие в Евровидении-2025, вы можете присоединиться к голосованию. Онлайн-голосование будет доступно на сайте Eurovision с 00:00 по киевскому времени в день финала.
Впервые голосование откроется до начала прямого эфира;
После короткой паузы, с началом трансляции первой песни, оно возобновится и продолжится еще 40 минут после выступления последнего конкурсанта;
О завершении голосования объявят ведущие шоу.
Как проголосовать украинцам за границей за группу Ziferblat
Украинцы, находящиеся в странах-участницах Евровидения-2025, имеют уникальную возможность — они могут проголосовать за представителя Украины, группу Ziferblat. Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением или официальным сайтом конкурса во время финального шоу.
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