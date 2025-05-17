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Как проголосовать на Евровидении-2025 – инструкция для зрителей в Украине и за рубежом

12:06, 17 мая 2025
В финале конкурса каждый зритель может отдать до 20 голосов, но голосовать за представителя своей страны запрещено.
Как проголосовать на Евровидении-2025 – инструкция для зрителей в Украине и за рубежом
Коллаж: unian
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Уже 17 мая в швейцарском Базеле состоится гранд-финал Евровидения-2025. Именно в этот день определится страна-победитель и новый хозяин песенного конкурса 2026 года.

В Украине трансляция начнется в 22:00. Украина выступит седьмой в финале — группа Ziferblat представит песню «Bird of Pray».

Организаторы предоставили четкие инструкции, как зрители могут проголосовать за любимого исполнителя — как находясь в Украине, так и за ее пределами.

Главное правило — не голосуем за своих

Единственное неизменное правило конкурса — запрещено голосовать за представителя своей страны. Это требование Европейского вещательного союза, которое соблюдается на протяжении всей истории Евровидения. Однако украинцы за границей все же могут поддержать свою команду — вот как это сделать.

Голосование для стран-участниц

Для жителей стран, участвующих в конкурсе, голосование откроется перед началом выступлений и будет продолжаться во время шоу, а также еще 40 минут после последней конкурсной песни. Один зритель может отдать до 20 голосов за любимых участников (кроме исполнителя от своей страны).

Три способа проголосовать:

  • Через официальное приложение Eurovision Song Contest (доступно на iOS, Android, Windows);
  • По SMS — отправьте сообщение на номер 7576, указав порядковый номер участника (от 01 до 26). Стоимость одного голосa — 8,50 грн;
  • На сайте Eurovision.tv в разделе голосования.

Голосование для стран, не участвующих в конкурсе

Даже если ваша страна не принимает участие в Евровидении-2025, вы можете присоединиться к голосованию. Онлайн-голосование будет доступно на сайте Eurovision с 00:00 по киевскому времени в день финала.

Впервые голосование откроется до начала прямого эфира;

После короткой паузы, с началом трансляции первой песни, оно возобновится и продолжится еще 40 минут после выступления последнего конкурсанта;

О завершении голосования объявят ведущие шоу.

Как проголосовать украинцам за границей за группу Ziferblat

Украинцы, находящиеся в странах-участницах Евровидения-2025, имеют уникальную возможность — они могут проголосовать за представителя Украины, группу Ziferblat. Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением или официальным сайтом конкурса во время финального шоу.

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