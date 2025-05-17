В Киеве модернизируют Бессарабский рынок

В центре Киева стартует модернизация Бессарабского рынка: работы будут продолжаться до августа.

Источник фото: КГГА

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В столице 19 мая начинаются подготовительные работы по оснащению торгового зала Бессарабского рынка современным холодильным и торгово-технологическим оборудованием. Как сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, обновление состоится без вмешательства в аутентичные или конструктивные элементы здания — памятника архитектуры национального значения «Крытый рынок».

Проект реализуется в рамках действующего охранного договора и в координации с центральным органом охраны культурного наследия. Соответствующее информирование уже получило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

«Бессарабский рынок — не только архитектурная жемчужина, но и важное социальное пространство в центре столицы. Киев планирует сохранить его аутентичность и одновременно обеспечить современные условия для посетителей и предпринимателей.

Новое оборудование будет энергоэффективным, легким и соответствовать гигиеническим требованиям к агропродовольственным рынкам. В торговом зале также заменят оборудование — установят из нержавеющих и нетоксичных материалов. Запланирована и оптимизация размещения торговых мест в соответствии с противопожарными нормами и Правилами торговли на рынках.

Ориентировочно работы продлятся до 19 августа. После их завершения Бессарабский рынок продолжит работу как современное торговое пространство и одновременно архитектурный памятник, сохраняющий свою историческую ценность.

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