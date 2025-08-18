Практика судів
У Харкові російський дрон влучив у п’ятиповерхівку — четверо людей загинуло, серед них дитина, фото

08:41, 18 серпня 2025
Під завалами можуть перебувати люди.
У Харкові російський дрон влучив у п’ятиповерхівку — четверо людей загинуло, серед них дитина, фото
У Харкові російський дрон влучив у житловий будинок. Внаслідок удару четверо людей загинули, серед них дитина. Про це повідомляє Нацполіція.

Зранку 18 серпня російські війська обстріляли Індустріальний район Харкова, попередньо, ударними безпілотниками. Пошкоджено шість будинків та понад 15 автомобілів. 

У МВС зазначили, що наразі відомо про 4 загиблих (серед них дитина), 17 поранених (6 дітей) унаслідок російського удару. Врятовано 2 людини, аварійно-рятувальні роботи тривають.

Ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий багатоквартирний будинок. Унаслідок удару спалахнули квартири на кількох поверхах та автомобілі.

Правоохоронці додають, що під завалами можуть перебувати люди.

Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, потерпілим надається необхідна медична допомога.

«Поруч з місцем влучання поліцейські розгорнули роботу оперативного штабу слідчого управління. Тут громадяни можуть звернутися із заявами про пошкоджене та знищене майно», — наголосили в Нацполіції.

Харків

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
