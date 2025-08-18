«Рідке золото», що зникає: як попит на арганову олію загрожує марокканським лісам

Попит на арганову олію, яку називають «рідким золотом», різко зріс у світі й поставив під загрозу унікальні ліси Марокко.

Арганову олію часто називають «рідким золотом» завдяки її зволожувальним та відновлювальним властивостям. Сьогодні вона є основою світової косметичної індустрії — від засобів для волосся до догляду за шкірою.

Але для Марокко це більше, ніж просто модний продукт: олія є джерелом заробітку для жінок у сільських громадах і водночас — причиною поступового зникнення унікальних арганових лісів.

Щоб отримати кілограм олії, жінки вручну розтирають зерна на кам’яних жорнах протягом двох днів, заробляючи близько $3. Для багатьох це — єдиний шанс утриматися в економіці, де можливостей мало. Про це повідомляє Independent.

Ліси, які висихають

Арганові дерева протягом століть утримували життя в посушливих регіонах між Атлантичним океаном та Атласькими горами. Вони витримують до +50°C і можуть виживати при мінімальній кількості опадів. Проте кліматичні зміни, посухи та надмірний збір плодів виснажують їх.

Площа арганових лісів із початку 2000-х скоротилася на 40%, що науковці називають екологічною катастрофою. Втрата цих дерев може пришвидшити наступ Сахари.

«Якщо ми втратимо арган, втратимо й себе», — каже Хафіда Ель Хантаті, власниця кооперативу біля міста Ес-Сувейра.

Попит і нерівність

Олія стала основою косметики глобальних брендів. Ціна на літр за останні десятиліття зросла із $2,5 до $60, але більшість жінок-робітниць кооперативів заробляють менше за мінімальну зарплату.

«Гроші отримують ті, хто продає готову продукцію, а не ті, хто працює в полі», — говорить Джаміла Ід Буррус, президентка Спілки жіночих кооперативів арганової олії.

За даними місцевих кооперативів, компанія Olvea контролює 70% експорту, що викликає побоювання монополізації.

Спроби врятувати ліси

Уряд Марокко з 2018 року висаджує нові дерева на приватних землях, використовуючи технологію чергування з каперсами для збереження ґрунтів і води. Проте через посуху молоді дерева не дають урожаю.

Ще одна проблема — ланцюг постачання. Між жінкою в селі та кінцевим покупцем стоять чотири посередники. Це змушує кооперативи продавати врожай дешево. Держава намагається створити склади, щоб виробники могли зберігати продукцію довше і торгувати вигідніше. Нову систему планують запустити у 2026 році.

Загублені традиції

Для багатьох жінок виробництво арганової олії — не лише робота, а й частина культурної спадщини. Та зі зникненням лісів та відтоком молоді у великі міста традиції поступово відходять у минуле.

«Коли я була дитиною, ми йшли в ліс ще на світанку, проводили там цілий день. Дерева були зелені цілий рік. Тепер усе інакше», — з сумом каже Ель Хантаті.

