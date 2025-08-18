«Жидкое золото», которое исчезает: как спрос на аргановое масло угрожает марокканским лесам

Спрос на аргановое масло, которое называют «жидким золотом», резко вырос в мире и поставил под угрозу уникальные леса Марокко.

Аргановое масло часто называют «жидким золотом» благодаря его увлажняющим и восстанавливающим свойствам. Сегодня оно является основой мировой косметической индустрии — от средств для волос до ухода за кожей.

Но для Марокко это больше, чем просто модный продукт: масло является источником заработка для женщин в сельских общинах и одновременно — причиной постепенного исчезновения уникальных аргановых лесов.

Чтобы получить килограмм масла, женщины вручную растирают зерна на каменных жерновах в течение двух дней, зарабатывая около $3. Для многих это — единственный шанс удержаться в экономике, где возможностей мало. Об этом сообщает Independent.

Леса, которые высыхают

Аргановые деревья на протяжении веков поддерживали жизнь в засушливых регионах между Атлантическим океаном и Атласскими горами. Они выдерживают до +50°C и могут выживать при минимальном количестве осадков. Однако климатические изменения, засухи и чрезмерный сбор плодов истощают их.

Площадь аргановых лесов с начала 2000-х сократилась на 40%, что ученые называют экологической катастрофой. Потеря этих деревьев может ускорить наступление Сахары.

«Если мы потеряем арган, потеряем и себя», — говорит Хафида Эль Хантати, владелица кооператива возле города Эс-Сувейра.

Спрос и неравенство

Масло стало основой косметики глобальных брендов. Цена за литр за последние десятилетия выросла с $2,5 до $60, но большинство женщин-работниц кооперативов зарабатывают меньше минимальной зарплаты.

«Деньги получают те, кто продает готовую продукцию, а не те, кто работает в поле», — говорит Джамила Ид Буррус, президентка Союза женских кооперативов арганового масла.

По данным местных кооперативов, компания Olvea контролирует 70% экспорта, что вызывает опасения монополизации.

Попытки спасти леса

Правительство Марокко с 2018 года высаживает новые деревья на частных землях, используя технологию чередования с каперсами для сохранения почв и воды. Однако из-за засухи молодые деревья не дают урожая.

Еще одна проблема — цепочка поставок. Между женщиной в деревне и конечным покупателем стоят четыре посредника. Это вынуждает кооперативы продавать урожай дешево. Государство пытается создать склады, чтобы производители могли хранить продукцию дольше и торговать выгоднее. Новую систему планируют запустить в 2026 году.

Утраченные традиции

Для многих женщин производство арганового масла — не только работа, но и часть культурного наследия. Но с исчезновением лесов и оттоком молодежи в крупные города традиции постепенно уходят в прошлое.

«Когда я была ребенком, мы шли в лес еще на рассвете, проводили там целый день. Деревья были зеленые круглый год. Теперь все иначе», — с грустью говорит Эль Хантати.

