Додаток Мрія та е-документ про освіту закріплять в законі про освіту

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський комітет з питань освіти рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 13465, внесений головою цього комітету Сергієм Бабаком, щодо використання освітнього мобільного додатку «Мрія», а також використання е-документа про освіту.

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Отже, закон про освіти доповнюється новими статтями «Додаток Мрія» та «Е-документ про освіту».

Система Мрія

Встановлюється, що додаток Мрія включає базу даних «Мрія» та електронну освітню інформаційну систему «Мрія».

Додаток Мрія є інформаційно-комунікаційною системою, завданнями якої є зокрема формування електронних відображень інформації, що міститься в документах, які можуть пред’являтися через додаток Мрія, та відображення іншої інформації, що може бути отримана з національних електронних інформаційних ресурсів, інших інформаційно-комунікаційних систем, єдиних інформаційних систем та систем електронного документообігу, а також обробка (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення) інформації про освітній процес.

Перелік завдань «Мрії» пропонується зробити невичерпним. Тобто, він може виконувати й «інші завдання». Вони будуть визначатися Кабміном.

Мрія-ID

Засобами додатку Мрія з інформації, що міститься в центральній базі даних програмно-апаратного комплексу АІКОМ («Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту») та іншої інформації, що може бути отримана з національних електронних інформаційних ресурсів, інших ІКС, єдиних інформаційних систем та систем електронного документообігу, формується Мрія-ID.

Мрія-ІD – унікальний загальнодержавний ідентифікатор учасника освітнього, що міститься в центральній базі даних АІКОМ разом з унікальним електронним ідентифікатором, що може входити в структуру QR-коду, штрих-коду або іншого шифрованого коду, які можуть використовуватися для процесу верифікації документа.

Мрія-ID використовується з метою ідентифікації учасника освітнього процесу. Порядок формування, перевірки та використання Мрія-ID визначається Кабміном.

Е-документ про освіту

Стосовно е-документа про освіту, то законодавці пропонують передбачити, що за бажанням здобувача освіти засобами Порталу Дія формується е-документ про освіту – електронне відображення документа про освіту та відомостей з нього, що містяться в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрихкодом, цифровим кодом).

Порядок формування, перевірки та використання е-Документа про освіту затверджується Кабміном.

Е-документ про освіту та його електронна копія можуть використовуватися замість та без додаткового пред'явлення чи подання документа про освіту. Перевірка достовірності е-документа про освіту та його електронних копій здійснюється з використанням засобів Порталу Дія.

Обробка персональних даних

Також додається стаття 74-4, яка буде регулювати обробку персональних даних в державних інформаційних системах.

Відповідно до неї персональні дані учасників освітнього процесу, працівників закладів та установ освіти, інших суб'єктів освітньої діяльності, органів управління у сфері освіти та їхніх посадових осіб, можуть оброблятися в Електронній базі, АІКОМ та додатку Мрія, а також в інших державних інформаційно-комунікаційних, інтегрованих інформаційних системах у сфері освіти.

Метою обробки персональних даних в інформаційних системах у сфері освіти, зокрема додатку Мрія, електронних освітніх інформаційних системах, підключених до додатка Мрія, є зокрема:

1) ведення обліку:

дітей, здобувачів освіти;

педагогічних, науково-педагогічних працівників;

осіб, які мають доступ до інформації в державних інформаційних системах;

2) облік документів:

видачі, обліку та перевірки достовірності документів про освіту, студентських (учнівських) квитків, документів, виданих за результатами ЗНО чи НМТ;

присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань;

формування власникам документів про освіту та студентських (учнівських) квитків за їх замовленням, зокрема е-документів про освіту, засобами Порталу Дія;

3) автоматизації управління закладами освіти тощо.

Також це потрібно для:

забезпечення органів управління та громадськості статистичними даними для прийняття рішень щодо використання державних коштів;

електронного ліцензування освітньої діяльності;

супроводження прийому на навчання, інформування громадськості про перебіг вступних кампаній;

проведення опитувань та тестувань здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних працівників;

моніторингу працевлаштування випускників закладів освіти в порядку, визначеному законодавством тощо.

Мета обробки персональних даних є сумісною з цілями наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей за умови належного захисту таких персональних даних.

Володільцем персональних даних, що обробляються в Електронній базі та АІКОМ, є МОН. Розпорядником персональних даних, що обробляються в Електронній базі та АІКОМ, є визначені Кабміном юридичні особи, що належать до сфери МОН.

Володільцем персональних даних, що обробляються в додатку Мрія є Мінцифри. А розпорядником персональних даних в додатку Мрія є державне підприємство, визначене Кабміном, яке належить до сфери управління Мінцифри. Тобто, ДП «Дія».

В інформаційних системах у сфері освіти обробляються персональні дані про вступників до закладів освіти, учасників освітнього процесу, зокрема ті, що містяться в документах, що посвідчують особу, документах про освіту, у тому числі е-документах про освіту, про вчені звання, сертифікатах ЗНО/НМТ, студентських (учнівських) квитках.

Особливості захисту даних, вимоги до системи управління ризиками та інформування учасників освітнього процесу про порушення цілісності інформації державної інформаційної системи, її несанкціонованої обробки, взаємодію інформаційних систем, склад даних, що в них містяться, порядок внесення інформації та доступу до неї визначаються відповідними положеннями, що «затверджуються відповідно до законодавства».

Як вказано у законопроекті, персональні дані можуть оброблятися з метою їхньої верифікації, недопущення повторів (дублювання) та/або помилок.

Строк зберігання персональних даних в інформаційних системах у сфері освіти становить 75 років.

Персональні дані можуть зберігатись більший період часу для цілей архівування в суспільних інтересах, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей за умови вжиття технічних та організаційних заходів, які вимагаються для забезпечення дотримання прав і свобод суб'єкта персональних даних.

Також у статті 74-1 закону про освіту пропонується закріпити, що завданням державної системи «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ) є також взаємодія з питань отримання, передачі, запису, верифікації та обробки інформації у сфері освіти з інформаційними системами освітнього мобільного додатка «Мрія».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.