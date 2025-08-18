Приложение Мрія и э-документ об образовании закрепят в законе об образовании

Владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении Мрія, станет Минцифры, а распорядителем — госпредприятие «Дія».

Парламентский комитет по вопросам образования рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект 13465, внесенный главой этого комитета Сергеем Бабаком, об использовании образовательного мобильного приложения «Мрія» и э-документа об образовании.

Таким образом, закон об образовании дополняется новыми статьями: «Приложение «Мрія» и «Э-документ об образовании».

Система Мрія

Устанавливается, что приложение «Мрія» будет включать базу данных «Мрія» и электронную образовательную информационную систему «Мрія».

Приложение «Мрія» — это информационно-коммуникационная система, задачами которой, в частности, являются формирование электронных отображений информации из документов, которые можно предъявлять через приложение, а также отображение другой информации, полученной из национальных электронных ресурсов и других систем. Кроме того, система будет обрабатывать (собирать, регистрировать, накапливать, хранить, адаптировать, изменять, обновлять, использовать, распространять, обезличивать, уничтожать) информацию об образовательном процессе.

Предлагается сделать перечень задач «Мрії» неисчерпаемым. То есть приложение сможет выполнять и «другие задачи», которые будет определять Кабинет министров.

Мрія-ID

С помощью приложения «Мрія» на основе информации, содержащейся в центральной базе данных программно-аппаратного комплекса АИКОМ («Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента») и других источниках, формируется «Мрія-ID».

«Мрія-ID» — это уникальный общегосударственный идентификатор участника образовательного процесса, который содержится в центральной базе данных АИКОМ вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрихкодом или другим шифрованным кодом), который может использоваться для верификации документа.

«Мрія-ID» будет использоваться для идентификации участника образовательного процесса. Порядок его формирования, проверки и использования будет определяться Кабинетом министров.

Э-документ об образовании

Что касается электронного документа об образовании, то предлагается предусмотреть, что по желанию обучающегося с помощью портала «Дія» формируется э-документ об образовании — электронное отображение документа об образовании и сведений из него, содержащихся в Реестре документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО), вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрихкодом, цифровым кодом).

Порядок формирования, проверки и использования э-документа об образовании будет утверждаться Кабмином.

Э-документ об образовании и его электронная копия могут использоваться вместо и без дополнительного предъявления или подачи документа об образовании. Проверка их подлинности будет осуществляться с использованием портала «Дія».

Обработка персональных данных

Также добавляется новая статья 74-4, которая будет регулировать обработку персональных данных в государственных информационных системах.

Согласно ей, персональные данные участников образовательного процесса, работников учреждений образования, других субъектов образовательной деятельности, органов управления в сфере образования и их должностных лиц могут обрабатываться в Электронной базе, АИКОМ и приложении «Мрія», а также в других государственных информационно-коммуникационных системах в сфере образования.

Целью обработки персональных данных в информационных системах, в частности в приложении «Мрія», являются:

Ведение учета: детей, обучающихся; педагогических, научно-педагогических работников; лиц, имеющих доступ к информации в государственных информационных системах.

Учет документов: выдача, учет и проверка подлинности документов об образовании, студенческих (ученических) билетов, документов, выданных по результатам ВНО или НМТ; присуждение научных степеней и присвоение ученых званий; формирование по заказу владельцев документов об образовании и студенческих (ученических) билетов, в частности, э-документов об образовании, с помощью портала «Дія».

Автоматизация управления учебными заведениями и другие цели.

Кроме того, обработка данных необходима для:

предоставления органам управления и общественности статистических данных для принятия решений об использовании государственных средств;

электронного лицензирования образовательной деятельности;

сопровождения приема на учебу, информирования общественности о ходе вступительных кампаний;

проведения опросов и тестирований обучающихся, педагогических, научно-педагогических работников;

мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений и других целей.

Цель обработки персональных данных совместима с целями научных, исторических или статистических исследований при условии надлежащей защиты таких данных.

в Электронной базе и АИКОМ является Министерство образования и науки (МОН). Распорядителем — юридические лица, принадлежащие к сфере МОН и определенные Кабмином. Владельцем персональных данных в приложении «Мрія» является Минцифры. Распорядителем — государственное предприятие, определенное Кабмином и принадлежащее к сфере управления Минцифры, то есть ГП «Дія».

В информационных системах в сфере образования будут обрабатываться персональные данные о абитуриентах, участниках образовательного процесса, в том числе данные из документов, удостоверяющих личность, документов об образовании (включая э-документы), ученых званиях, сертификатах ВНО/НМТ, студенческих (ученических) билетах.

Особенности защиты данных, требования к системе управления рисками, а также порядок информирования участников образовательного процесса о нарушениях целостности информации, несанкционированной обработке, взаимодействии информационных систем, составе данных и доступе к ним будут определяться соответствующими положениями, которые «утверждаются согласно законодательству».

Как указано в законопроекте, персональные данные могут обрабатываться с целью их верификации, предотвращения повторов (дублирования) и/или ошибок.

Срок хранения персональных данных в информационных системах в сфере образования составляет 75 лет. Данные могут храниться и дольше для целей архивирования в общественных интересах, научных, исторических или статистических целей при условии принятия технических и организационных мер для обеспечения соблюдения прав и свобод субъекта персональных данных.

Также в статье 74-1 закона об образовании предлагается закрепить, что задачей государственной системы «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента» (АИКОМ) является также взаимодействие по вопросам получения, передачи, записи, верификации и обработки информации в сфере образования с информационными системами образовательного мобильного приложения «Мрія».

Автор: Наталя Мамченко

