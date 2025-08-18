Практика судів
  1. В Україні

У Києві на парковці вибухнув пікап, пофарбований під військовий: є постраждалий, фото

08:46, 18 серпня 2025
Детонація сталася саме в момент, коли власник наближався до машини.
У Києві на парковці вибухнув пікап, пофарбований під військовий: є постраждалий, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Подільському районі столиці стався вибух на парковці біля житлового будинку. Про це повідомили у КМДА.

За інформацією, вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий.

Детонація сталася на пасажирському сидінні саме в момент, коли власник наближався до машини.

На місці події працюють профільні служби. Внаслідок інциденту водій отримав незначні травми, однак від госпіталізації відмовився.

У поліції Києва зазначили, що правоохоронці зʼясовують обставини вибуху у Подільському районі.

«За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою, вибухнув автомобіль. Постраждав власник транспортного засобу.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби», — зазначили у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасований припис Держгеонадра не є підставою для анулювання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Не можна анулювати дозвіл на підставі вже скасованого судом припису – Верховний Суд.

Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Підвищена активність адвокатів у справах щодо відстрочок для здобувачів освіти у непослідовному порядку свідчить про потребу нівелювати підстави оскарження норм у сфері мобілізації – Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий вказав, що підвищення активності діяльності адвокатської спільноти, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку вимагає опрацювання змін до законодавства, які знівелюють підстави для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації.

Додаток Мрія та е-документ про освіту закріплять в законі про освіту

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду