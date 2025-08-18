У Хмельницькій області автобус зіткнувся з легковиком – 16 постраждалих

В результаті ДТП поблизу Міцівців 15 пасажирів автобуса та водій травмовані.

Фото: Національна поліція України

У Хмельницькій області поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса, унаслідок якої постраждали 16 людей. Про це повідомила Національна поліція України.

Зіткнення сталося між автомобілем «Hyundai Santa Fe», яким керував 41-річний житель Полонного, та автобусом «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням 55-річного мешканця села Богданівці Хмельницької громади. Унаслідок аварії травми отримали водій автобуса та 15 його пасажирів, зокрема двоє дітей.

Усіх постраждалих доправили до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Фото: Національна поліція України

