В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушкой – 16 пострадавших

09:38, 18 августа 2025
В результате ДТП вблизи Мицевцев 15 пассажиров автобуса и водитель получили травмы.
В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушкой – 16 пострадавших
Фото: Национальная полиция Украины
В Хмельницкой области вблизи села Мицевцы Новодунаевецкой общины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого пострадали 16 человек. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Столкновение произошло между автомобилем «Hyundai Santa Fe», которым управлял 41-летний житель Полонного, и автобусом «Mercedes-Benz Sprinter» под управлением 55-летнего жителя села Богдановцы Хмельницкой общины. В результате аварии травмы получили водитель автобуса и 15 его пассажиров, в том числе двое детей.

Всех пострадавших доставили в Дунаевецкую многопрофильную больницу.

Фото: Национальная полиция Украины

полиция ДТП Хмельницкий

