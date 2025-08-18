Чи може батько претендувати на додаткову відпустку, якщо дитину з інвалідністю виховує розлучена мати — роз’яснення

Батько дитини з інвалідністю має право на додаткову відпустку нарівні з матір’ю, але є умови.

Стало відомо, чи може батько скористатися правом на додаткову відпустку у випадку, якщо дитину з інвалідністю виховує розлучена мати. На це питання дали відповідь у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Хто має право на додаткову відпустку

Згідно з трудовим законодавством, щорічна додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків — матері або батькові. Це означає, що батько на рівні з матір’ю може отримати таку відпустку як працівник, що виховує дитину з інвалідністю.

Важлива умова

Ключовою умовою є те, що мати не повинна використати таку відпустку у відповідному календарному році. Якщо ж мати вже скористалася своїм правом, то батько не може претендувати на неї в тому ж році.

Винятки

У разі якщо батько позбавлений батьківських прав, він втрачає право на додаткову відпустку, навіть якщо дитина має інвалідність.

