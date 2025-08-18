Практика судов
Может ли отец претендовать на дополнительный отпуск, если ребенка с инвалидностью воспитывает разведенная мать — разъяснение

09:56, 18 августа 2025
Отец ребенка с инвалидностью имеет право на дополнительный отпуск наравне с матерью, но есть условия.
Стало известно, может ли отец воспользоваться правом на дополнительный отпуск в случае, если ребенка с инвалидностью воспитывает разведенная мать. На этот вопрос ответили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда.

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Согласно трудовому законодательству, ежегодный дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, предоставляется одному из родителей — матери или отцу. Это означает, что отец наравне с матерью может получить такой отпуск как работник, воспитывающий ребёнка с инвалидностью.

Важное условие

Ключевым условием является то, что мать не должна использовать такой отпуск в соответствующем календарном году. Если же мать уже воспользовалась своим правом, то отец не может претендовать на него в том же году.

Исключения

В случае если отец лишён родительских прав, он утрачивает право на дополнительный отпуск, даже если ребёнок имеет инвалидность.

