Скасований припис Держгеонадра не є підставою для анулювання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

09:00, 18 серпня 2025
Не можна анулювати дозвіл на підставі вже скасованого судом припису – Верховний Суд.
Фото: nadra.info
Державна служба геології та надр звернулася до суду з позовом до підприємства. Позивач просив анулювати спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий 29 липня 2013 року підприємству. Держгеонадра обґрунтовувала свої вимоги тим, що підприємство не усунуло вимоги припису від 18 березня 2016 року, а також не допустило посадових осіб Держгеонадр до здійснення державного геологічного контролю.

Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 30 квітня 2024 року відмовив у задоволенні позову. Це рішення було залишене без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 18 листопада 2024 року.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про відсутність правових підстав для припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу. Вони врахували, що в іншій судовій справі (№ 826/8130/16) наказ Держгеонадр від 25 жовтня 2016 року №373, який встановлював термін для усунення порушень, був визнаний протиправним та скасований. З огляду на це, суди зазначили, що відповідачем не допущено порушень, які можуть бути підставою для анулювання спеціального дозволу.

Державна служба геології та надр України подала касаційну скаргу до Верховного Суду з вимогою скасувати рішення судів попередніх інстанцій та задовольнити позов. Скаржник стверджував, що суди неправильно застосували норми матеріального права, посилаючись на недопуск до перевірки та неусунення порушень, що, на його думку, дає підстави для припинення права користування надрами у судовому порядку.

Верховний Суд ухвалив залишити касаційну скаргу Державної служби геології та надр України без задоволення, а рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 30 квітня 2024 року та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 18 листопада 2024 року – без змін.

Суд наголосив, що право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у певних випадках – у судовому порядку, якщо користувач не погоджується. Проте, ключовим у цій справі є те, що припис Держгеонадр від 18 березня 2016 року № 349-14/06 та наказ від 25 жовтня 2016 року № 373, що були підставами для позову про анулювання дозволу, були визнані протиправними та скасовані у судовому порядку в інших справах.

Верховний Суд застосував принцип преюдиційності, згідно з яким обставини, встановлені рішенням суду, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, якщо в ній беруть участь ті самі особи. Скасування припису контролюючого органу унеможливлює його використання як юридичної підстави для анулювання спеціального дозволу на користування надрами. За відсутності чинного припису, який встановлює факт порушення, дозвільний орган не має права ініціювати припинення права користування надрами.

Суд також послався на доктрину похідної недійсності (Doctrine of Derivative Invalidity), згідно з якою недійсність одного правового акта тягне за собою недійсність усіх інших актів, що є похідними від нього. Таким чином, скасування акта, який слугував підставою для прийняття іншого рішення, позбавляє останнє правової основи.

Основні правові висновки Верховного Суду:

  • Скасування в судовому порядку припису контролюючого органу, який фіксував порушення у сфері надрокористування, виключає можливість використання цього припису як юридичної підстави для анулювання спеціального дозволу на користування надрами. За відсутності чинного припису, що підтверджує порушення, дозвільний орган не має права ініціювати припинення права користування надрами, у тому числі в судовому порядку.
  • Обставини, встановлені судовими рішеннями, що набрали законної сили (преюдиційні обставини), мають обов’язковий характер для іншого суду, якщо у справах беруть участь ті самі особи. Це означає, що факти, вже визнані судом, не потребують повторного доказування.

Постанова Верховного Суду від 8 квітня 2025 року у справі №802/52/18-а (адміністративне провадження № К/990/48513/24).

Автор: Наталя Мамченко

