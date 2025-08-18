Отмененное предписание Госгеонедр не является основанием для аннулирования спецразрешения на пользование недрами – позиция Верховного Суда

Нельзя аннулировать разрешение на основании уже отмененного судом предписания – Верховный Суд.

Фото: nadra.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба геологии и недр обратилась в суд с иском к предприятию. Истец просил аннулировать специальное разрешение на пользование недрами, выданное 29 июля 2013 года предприятию. Госгеонедра обосновывали свои требования тем, что предприятие не устранило требования предписания от 18 марта 2016 года, а также не допустило должностных лиц Госгеонедр к осуществлению государственного геологического контроля.

Винницкий окружной административный суд решением от 30 апреля 2024 года отказал в удовлетворении иска. Это решение было оставлено без изменений постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 18 ноября 2024 года.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для прекращения права пользования недрами путем аннулирования специального разрешения. Они учли, что в другом судебном деле (№ 826/8130/16) приказ Госгеонедр от 25 октября 2016 года №373, который устанавливал срок для устранения нарушений, был признан противоправным и отменен. Учитывая это, суды отметили, что ответчиком не допущено нарушений, которые могут быть основанием для аннулирования специального разрешения.

Государственная служба геологии и недр Украины подала кассационную жалобу в Верховный Суд с требованием отменить решения судов предыдущих инстанций и удовлетворить иск. Заявитель утверждал, что суды неправильно применили нормы материального права, ссылаясь на недопуск к проверке и неустранение нарушений, что, по его мнению, дает основания для прекращения права пользования недрами в судебном порядке.

Верховный Суд принял решение оставить кассационную жалобу Государственной службы геологии и недр Украины без удовлетворения, а решения Винницкого окружного административного суда от 30 апреля 2024 года и постановление Седьмого апелляционного административного суда от 18 ноября 2024 года – без изменений.

Суд подчеркнул, что право пользования недрами прекращается органом, который предоставил недра в пользование, а в определенных случаях – в судебном порядке, если пользователь не соглашается. Однако, ключевым в этом деле является то, что предписание Госгеонедр от 18 марта 2016 года № 349-14/06 и приказ от 25 октября 2016 года № 373, которые были основаниями для иска об аннулировании разрешения, были признаны противоправными и отменены в судебном порядке в других делах.

Верховный Суд применил принцип преюдициальности, согласно которому обстоятельства, установленные решением суда, вступившим в законную силу, не доказываются при рассмотрении другого дела, если в нем участвуют те же лица. Отмена предписания контролирующего органа делает невозможным его использование как юридического основания для аннулирования специального разрешения на пользование недрами. При отсутствии действующего предписания, которое устанавливает факт нарушения, разрешительный орган не имеет права инициировать прекращение права пользования недрами.

Суд также сослался на доктрину производной недействительности (Doctrine of Derivative Invalidity), согласно которой недействительность одного правового акта влечет за собой недействительность всех других актов, являющихся производными от него. Таким образом, отмена акта, который послужил основанием для принятия другого решения, лишает последнее правовой основы.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

Отмена в судебном порядке предписания контролирующего органа, который фиксировал нарушения в сфере недропользования, исключает возможность использования этого предписания как юридического основания для аннулирования специального разрешения на пользование недрами. При отсутствии действующего предписания, подтверждающего нарушения, разрешительный орган не имеет права инициировать прекращение права пользования недрами, в том числе в судебном порядке.

Обстоятельства, установленные судебными решениями, вступившими в законную силу (преюдициальные обстоятельства), имеют обязательный характер для другого суда, если в делах участвуют те же лица. Это означает, что факты, уже признанные судом, не требуют повторного доказывания.

Постановление Верховного Суда от 8 апреля 2025 года по делу №802/52/18-а (административное производство № К/990/48513/24).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.