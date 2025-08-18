Практика судів
  1. В Україні

Погода в Україні на тиждень – місцями дощі, місцями спека

09:03, 18 серпня 2025
Синоптики зазначають, що спека буде найінтенсивнішою на сході та півдні країни, тоді як захід і північ періодично накриватимуть опади.
Погода в Україні на тиждень – місцями дощі, місцями спека
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступного тижня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, але в окремих регіонах очікуються дощі. Температура повітря місцями сягатиме +33°C, повідомляє Укргідрометцентр.

Понеділок, 18 серпня: Сухо по всій країні, крім Харківської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, де можливі опади. Температура вдень: північ – +20…+23°C, схід – +26…+33°C, центр – +21…+27°C, південь – +26…+32°C, захід – +20…+23°C.

Вівторок, 19 серпня: Хмарно з проясненнями, температура дещо підвищиться. Опадів не передбачається. Температура вдень: північ – +23…+25°C, схід – +24…+28°C, центр – +23…+26°C, південь – +26…+28°C, захід – +22…+25°C.

Середа, 20 серпня: Погода залишиться стабільною, але в окремих регіонах стане спекотніше. Температура вдень: північ – +24…+27°C, схід – +25…+31°C, центр – +26…+29°C, південь – +29…+31°C, захід – +25…+29°C.

Четвер, 21 серпня: Дощі охоплять захід України, на решті території – сухо. Температура вдень: північ – +27…+32°C, схід – +28…+33°C, центр – +28…+33°C, південь – +31…+33°C, захід – +25…+29°C.

П’ятниця, 22 серпня: Дощі поширяться на західні та північні області. Температура вдень: північ – +23…+27°C, схід – +30…+33°C, центр – +30…+33°C, південь – +29…+33°C, захід – +23…+25°C.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасований припис Держгеонадра не є підставою для анулювання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Не можна анулювати дозвіл на підставі вже скасованого судом припису – Верховний Суд.

Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Підвищена активність адвокатів у справах щодо відстрочок для здобувачів освіти у непослідовному порядку свідчить про потребу нівелювати підстави оскарження норм у сфері мобілізації – Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий вказав, що підвищення активності діяльності адвокатської спільноти, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку вимагає опрацювання змін до законодавства, які знівелюють підстави для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації.

Додаток Мрія та е-документ про освіту закріплять в законі про освіту

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду