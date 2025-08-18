Погода в Україні на тиждень – місцями дощі, місцями спека

Синоптики зазначають, що спека буде найінтенсивнішою на сході та півдні країни, тоді як захід і північ періодично накриватимуть опади.

Наступного тижня в Україні переважатиме тепла та сонячна погода, але в окремих регіонах очікуються дощі. Температура повітря місцями сягатиме +33°C, повідомляє Укргідрометцентр.

Понеділок, 18 серпня: Сухо по всій країні, крім Харківської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, де можливі опади. Температура вдень: північ – +20…+23°C, схід – +26…+33°C, центр – +21…+27°C, південь – +26…+32°C, захід – +20…+23°C.

Вівторок, 19 серпня: Хмарно з проясненнями, температура дещо підвищиться. Опадів не передбачається. Температура вдень: північ – +23…+25°C, схід – +24…+28°C, центр – +23…+26°C, південь – +26…+28°C, захід – +22…+25°C.

Середа, 20 серпня: Погода залишиться стабільною, але в окремих регіонах стане спекотніше. Температура вдень: північ – +24…+27°C, схід – +25…+31°C, центр – +26…+29°C, південь – +29…+31°C, захід – +25…+29°C.

Четвер, 21 серпня: Дощі охоплять захід України, на решті території – сухо. Температура вдень: північ – +27…+32°C, схід – +28…+33°C, центр – +28…+33°C, південь – +31…+33°C, захід – +25…+29°C.

П’ятниця, 22 серпня: Дощі поширяться на західні та північні області. Температура вдень: північ – +23…+27°C, схід – +30…+33°C, центр – +30…+33°C, південь – +29…+33°C, захід – +23…+25°C.

