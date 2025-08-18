Практика судов
Погода в Украине на неделю – местами дожди, местами жара

09:03, 18 августа 2025
Синоптики отмечают, что жара будет наиболее интенсивной на востоке и юге страны, тогда как запад и север периодически будут накрывать осадки.
Погода в Украине на неделю – местами дожди, местами жара
На следующей неделе в Украине будет преобладать теплая и солнечная погода, но в отдельных регионах ожидаются дожди. Температура воздуха местами достигнет +33°C, сообщает Укргидрометцентр 17 августа 2025 года.

Понедельник, 18 августа: Сухо по всей стране, кроме Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, где возможны осадки. Температура днем: север – +20…+23°C, восток – +26…+33°C, центр – +21…+27°C, юг – +26…+32°C, запад – +20…+23°C.

Вторник, 19 августа: Облачно с прояснениями, температура несколько повысится. Осадков не ожидается. Температура днем: север – +23…+25°C, восток – +24…+28°C, центр – +23…+26°C, юг – +26…+28°C, запад – +22…+25°C.

Среда, 20 августа: Погода останется стабильной, но в отдельных регионах станет жарче. Температура днем: север – +24…+27°C, восток – +25…+31°C, центр – +26…+29°C, юг – +29…+31°C, запад – +25…+29°C.

Четверг, 21 августа: Дожди охватят запад Украины, на остальной территории – сухо. Температура днем: север – +27…+32°C, восток – +28…+33°C, центр – +28…+33°C, юг – +31…+33°C, запад – +25…+29°C.

Пятница, 22 августа: Дожди распространятся на западные и северные области. Температура днем: север – +23…+27°C, восток – +30…+33°C, центр – +30…+33°C, юг – +29…+33°C, запад – +23…+25°C.

