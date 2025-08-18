Практика судів
Росія готує наступ на Запоріжжя — Олександр Сирський

09:20, 18 серпня 2025
Росія концентрує війська на Запорізькому напрямку, плануючи масштабний наступ і просування вглиб області.
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ
Запоріжжя стане наступною ціллю для росіян. Про плани РФ прорвати українську оборону розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, ситуація на фронті наразі дійсно складна. Зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.

«Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії», — зазначив Сирський.

«Станом на сьогодні там (на Запорізькому напрямку, – ред.) тривають дії невисокої інтенсивності. Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани», — додав він.

Головнокомандувач ЗСУ вказав, що на Сумщині ворог зазнав поразки.

«Незважаючи на те, що там було зосереджено дійсно потужне угруповання з найкращих російських частин – десантників, морських піхотинців і найкращих мотострілецьких частин сухопутних військ, противник не мав жодного успіху за останні два місяці», — зазначив він.

Однак, за його словами, ворог, розуміючи безперспективність цього напрямку своїх дій, зараз перекидає частини звідти на інші напрямки, в основному – на Запорізький.

Олександр Сирський вказав, що мета росіян на Запорізькому напрямку — прорив оборони і просування вглиб території. «Їхня ціль, звісно, - вся область», — вказав він.

