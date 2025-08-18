Практика судов
Россия готовит наступление на Запорожье — Александр Сырский

09:20, 18 августа 2025
Россия концентрирует войска на Запорожском направлении, планируя масштабное наступление и продвижение в глубь области.
Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ
Запорожье станет следующей целью для россиян. О планах РФ прорвать украинскую оборону рассказал Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

«Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части с Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия», — отметил Сырский.

«По состоянию на сегодня там (на Запорожском направлении, – ред.) продолжаются действия невысокой интенсивности. Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы», — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ указал, что на Сумщине враг потерпел поражение.

«Несмотря на то, что там было сосредоточено действительно мощное группирование из лучших российских частей – десантников, морских пехотинцев и лучших мотострелковых частей сухопутных войск, противник не имел никакого успеха за последние два месяца», — отметил он.

Однако, по его словам, враг, понимая бесперспективность этого направления своих действий, сейчас перебрасывает части оттуда на другие направления, в основном — на Запорожское.

Александр Сырский указал, что цель россиян на Запорожском направлении — прорыв обороны и продвижение вглубь территории. «Их цель, конечно, — вся область», — подчеркнул он.

