  1. В Украине

Военнослужащий из Днепропетровской области за 9 тысяч долларов обещал «ротацию» бойца с фронта — ГБР

10:54, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Он воспользовался исчезновением связи с бойцом и требовал деньги у его семьи.
Военнослужащий из Днепропетровской области за 9 тысяч долларов обещал «ротацию» бойца с фронта — ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего из Днепропетровской области, который за взятку обещал «организовать» ротацию бойца с передовой. Об этом сообщает ГБР.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, семья военнослужащего, который около полугода находился на фронте, потеряла с ним связь. В поисках информации о судьбе близкого человека родственники через знакомых вышли на должностное лицо. Тот сообщил, что с бойцом «все в порядке», а отсутствие связи объяснил невозможностью выйти на контакт.

Воспользовавшись эмоциональным состоянием семьи и ее обеспокоенностью, военнослужащий заявил, что за взятку может «договориться» о включении бойца в списки на ротацию, ссылаясь на якобы имеющиеся связи. За свои «услуги» он запросил 9 тысяч долларов и настаивал на срочной передаче средств «под елку».

Передача денег состоялась 1 января в Днепре. Во время получения неправомерной выгоды фигурант был задержан.

Военнослужащему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

ГБР также проверяет возможную причастность к преступлению других лиц, в том числе из числа командования воинской части.

ГБР подчеркивает: спекуляции на теме ротаций, боевых заданий и переживаний семей военнослужащих являются циничными и недопустимыми. Никакие «связи» или взятки не могут влиять на законные решения в Вооруженных Силах Украины. Все подобные незаконные схемы будут разоблачены, а виновные — привлечены к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка ВСУ военные армия ГБР военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]