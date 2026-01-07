Военнослужащий из Днепропетровской области за 9 тысяч долларов обещал «ротацию» бойца с фронта — ГБР

Он воспользовался исчезновением связи с бойцом и требовал деньги у его семьи.

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего из Днепропетровской области, который за взятку обещал «организовать» ротацию бойца с передовой. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, семья военнослужащего, который около полугода находился на фронте, потеряла с ним связь. В поисках информации о судьбе близкого человека родственники через знакомых вышли на должностное лицо. Тот сообщил, что с бойцом «все в порядке», а отсутствие связи объяснил невозможностью выйти на контакт.

Воспользовавшись эмоциональным состоянием семьи и ее обеспокоенностью, военнослужащий заявил, что за взятку может «договориться» о включении бойца в списки на ротацию, ссылаясь на якобы имеющиеся связи. За свои «услуги» он запросил 9 тысяч долларов и настаивал на срочной передаче средств «под елку».

Передача денег состоялась 1 января в Днепре. Во время получения неправомерной выгоды фигурант был задержан.

Военнослужащему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

ГБР также проверяет возможную причастность к преступлению других лиц, в том числе из числа командования воинской части.

ГБР подчеркивает: спекуляции на теме ротаций, боевых заданий и переживаний семей военнослужащих являются циничными и недопустимыми. Никакие «связи» или взятки не могут влиять на законные решения в Вооруженных Силах Украины. Все подобные незаконные схемы будут разоблачены, а виновные — привлечены к ответственности.

