Киян закликають зачиняти вікна — почалася сезонна міграція кажанів, фото

У Києві кажани масово залітають у квартири: одна відкрита кватирка може обернутися цілою колонією в оселі.

У столиці розпочалася сезонна міграція кажанів, під час якої тварини долають сотні кілометрів та можуть залітати у житлові приміщення. Про це повідомила Команда порятунку тварин міста Києва.

Фахівці пояснюють: відкрите вікно без сітки або щілина у кватирці може стати пасткою для кажанів. Потрапивши всередину, вони часто не здатні вибратися, що загрожує появою у квартирі цілої колонії.

Для самих тварин це також небезпечно — у приміщенні вони можуть травмуватися або загинути, особливо якщо господарі тривалий час відсутні.

В Україні мешкають як осілі, так і мігруючі види кажанів: одні проводять літо тут, інші прилітають зимувати, а частина лише пролітає територією країни. Усі види, що зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги, адже їхня популяція стрімко скорочується.

Екологи закликають мешканців дбати і про власний дім, і про диких тварин: встановлювати сітки на вікна та зачиняти їх під час відпустки.

У команді рятувальників закликали поширювати інформацію, адже вона може врятувати життя кажанам.

