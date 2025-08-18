Діти та соцмережі: ЄС шукає рішення, як зупинити цифрову залежність підлітків

ЄС обговорює нові правила для соцмереж, включно з перевіркою віку та можливими заборонами, аби зменшити залежність підлітків від цифрових платформ.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість часу, яку діти та підлітки проводять у соцмережах, зросла вдвічі з 2010 року і нині сягає близько трьох годин щодня. Про це повідомляє Politico.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2022 році понад 10% підлітків проявляли ознаки залежності від соцмереж: труднощі з контролем користування та навіть «цифрову ломку».

Як реагує Європа

На вимогу експертів у сфері охорони здоров’я європейські уряди шукають нові механізми:

політики перевірки віку користувачів,

інформаційні кампанії,

навіть можливість повної заборони соцмереж для дітей.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує заборонити соцмережі для осіб до 15 років. Подібні обмеження обговорюють у Данії, Греції, Іспанії, Італії та Нідерландах.

Тим часом технологічні компанії запроваджують власні обмеження: блокування небажаного контенту для певного віку, відключення окремих функцій чи додаткові налаштування приватності. Проте експерти вважають, що цього недостатньо.

«Це як боротьба з наркотиками»

Фахівці наголошують: соцмережі можуть бути корисними для спілкування та дружби, але все більше досліджень пов’язують їх із депресією, безсонням та вживанням психоактивних речовин.

«Має бути регулювання і чітка відповідальність техгігантів за шкоду дітям і підліткам», — заявила директорка Mental Health Europe Кадрі Соова.

Експерти порівнюють залежність від соцмереж із курінням, алкоголем чи азартними іграми: індустрія, мовляв, теж заперечує шкоду, хоча факти очевидні.

Нові правила і розслідування

ЄС ухвалив Акт про цифрові послуги (DSA), що вимагає від платформ гарантувати безпеку та приватність неповнолітніх. Наразі Facebook, Instagram та TikTok перебувають під розслідуванням через можливі порушення.

Серед запропонованих рішень — заборона рекомендацій контенту за історією переглядів дітей, відключення «стриксів» та індикаторів прочитання повідомлень, а також підвищення рівня приватності за замовчуванням. Проте ці кроки мають обмежений ефект, адже діти часто приховують свій вік.

Дебати щодо перевірки віку

Європейські країни активно обговорюють, хто має відповідати за перевірку віку користувачів: самі соцмережі чи розробники операційних систем (Google, Apple). Meta наполягає, що ефективнішим буде контроль на рівні пристроїв та магазинів застосунків.

Google ж вважає, що це має бути спільна відповідальність усіх сторін.

Чи потрібна заборона?

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає зосередитися не стільки на заборонах, скільки на комплексних рішеннях: цифровій грамотності, батьківському контролі та якісній перевірці віку.

Міністри охорони здоров’я ЄС визнають: наразі немає достатньо доказів, що повна заборона буде ефективною. Але відкладати дії теж небезпечно.

«Ми знаємо, що проблема існує. Якщо немає достатньо досліджень, це не означає, що ми повинні сидіти склавши руки», — заявив міністр охорони здоров’я Мальти Жо Етьєн Абела.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.