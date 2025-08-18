Дети и соцсети: ЕС ищет решение, как остановить цифровую зависимость подростков

ЕС обсуждает новые правила для соцсетей, включая проверку возраста и возможные запреты, чтобы уменьшить зависимость подростков от цифровых платформ.

Количество времени, которое дети и подростки проводят в соцсетях, выросло вдвое с 2010 года и сейчас достигает около трех часов в день. Об этом сообщает Politico.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году более 10% подростков проявляли признаки зависимости от соцсетей: трудности с контролем пользования и даже «цифровую ломку».

Как реагирует Европа

По требованию экспертов в сфере здравоохранения европейские правительства ищут новые механизмы:

политики проверки возраста пользователей,

информационные кампании,

даже возможность полного запрета соцсетей для детей.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает запретить соцсети для лиц до 15 лет. Подобные ограничения обсуждают в Дании, Греции, Испании, Италии и Нидерландах.

Тем временем технологические компании вводят собственные ограничения: блокировку нежелательного контента для определенного возраста, отключение отдельных функций или дополнительные настройки приватности. Однако эксперты считают, что этого недостаточно.

«Это как борьба с наркотиками»

Специалисты подчеркивают: соцсети могут быть полезными для общения и дружбы, но все больше исследований связывают их с депрессией, бессонницей и употреблением психоактивных веществ.

«Должно быть регулирование и четкая ответственность техгигантов за вред детям и подросткам», — заявила директор Mental Health Europe Кадри Соова.

Эксперты сравнивают зависимость от соцсетей с курением, алкоголем или азартными играми: индустрия, мол, тоже отрицает вред, хотя факты очевидны.

Новые правила и расследование

ЕС принял Акт о цифровых услугах (DSA), который требует от платформ гарантировать безопасность и приватность несовершеннолетних. В настоящее время Facebook, Instagram и TikTok находятся под расследованием из-за возможных нарушений.

Среди предложенных решений — запрет рекомендаций контента по истории просмотров детей, отключение «стриков» и индикаторов прочтения сообщений, а также повышение уровня приватности по умолчанию. Однако эти меры имеют ограниченный эффект, ведь дети часто скрывают свой возраст.

Дебаты по поводу проверки возраста

Европейские страны активно обсуждают, кто должен отвечать за проверку возраста пользователей: сами соцсети или разработчики операционных систем (Google, Apple). Meta настаивает, что эффективнее будет контроль на уровне устройств и магазинов приложений.

Google же считает, что это должна быть совместная ответственность всех сторон.

Нужен ли запрет?

Всемирная организация здравоохранения призывает сосредоточиться не столько на запретах, сколько на комплексных решениях: цифровой грамотности, родительском контроле и качественной проверке возраста.

Министры здравоохранения ЕС признают: пока нет достаточно доказательств, что полный запрет будет эффективным. Но откладывать действия тоже опасно.

«Мы знаем, что проблема существует. Если нет достаточно исследований, это не значит, что мы должны сидеть сложа руки», — заявил министр здравоохранения Мальты Жо Этьен Абела.

