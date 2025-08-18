В Киеве на парковке взорвался пикап, окрашенный под военный: есть пострадавший, фото

Детонация произошла как раз в момент, когда владелец приближался к машине.

В Подольском районе столицы произошел взрыв на парковке возле жилого дома. Об этом сообщили в КГГА.

По информации, взорвался автомобиль, окрашенный под военный.

Детонация произошла на пассажирском сиденье именно в тот момент, когда владелец приближался к машине.

На месте происшествия работают профильные службы. В результате инцидента водитель получил незначительные травмы, однако от госпитализации отказался.

В полиции Киева отметили, что правоохранители выясняют обстоятельства взрыва в Подольском районе.

«По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства, взорвался автомобиль. Пострадал владелец транспортного средства.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы», — отметили в полиции.

