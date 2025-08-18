Повышенная активность адвокатов в делах об отсрочках для соискателей образования в непоследовательном порядке свидетельствует о необходимости нивелировать основания для обжалования норм в сфере мобилизации – Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой указал, что повышение активности деятельности адвокатского сообщества, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке требует проработки изменений в законодательство, которые нивелируют основания для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Увеличение мобилизационных возможностей Вооруженных Сил и уменьшение нагрузки на систему образования в условиях правового режима военного положения. Такие последствия прогнозирует Кабмин от принятия Верховной Радой изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и соискателей образования.

Речь идет о законопроекте 13634, который правительство зарегистрировало 15 августа в парламенте.

Как отмечает в пояснениях министр образования Оксен Лисовой, соискатели образования, которые получают образование в непоследовательном порядке, и лица, которые начали получать образование за границей после 24 февраля 2022 года, не оставляют попыток в судебном порядке оспорить законодательное требование относительно отсрочки от мобилизации для соискателей образования, определенное законом, которое не распространяется на соискателей образования, которые получают образование в непоследовательном порядке и на лиц, которые учатся в иностранных учреждениях образования.

«Сейчас уже есть решения судов первой инстанции, согласно которым суды критически относятся к позиции Минобразования относительно определения последовательности получения образования как одного из условий для предоставления отсрочки от призыва на военную службу соискателям, которые второй раз получают один и тот же уровень образования, и обязывают МОН и технического администратора ЕГЕБО – государственное предприятие «Инфоресурс» внести изменения в данные, содержащиеся в ЕГЕБО.

Повышение активности деятельности адвокатского сообщества по этому вопросу, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке также требует проработки изменения в законодательство, которое нивелирует основание для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации», – констатирует Оксен Лисовой.

Непоследовательные соискатели

Оксен Лисовой отметил, что статьей 23 закона о мобилизации за соискателями профессионального (профессионально-технического), высшего профессионального и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования, а также за научно-педагогическими работниками учреждений высшего образования с научными степенями сохраняется отсрочка от призыва.

«С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу во время мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022 – 2024 годах в учреждения образования для получения уровня образования, который является равным, а в некоторых случаях является даже более низким, чем ранее полученный образовательный уровень», указывает министр.

Также за последнее полугодие существенно возросла численность соискателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и соискателей высшего профессионального образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

«Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования относительно определения возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и высшего профессионального образования, который будет предоставлять право на отсрочку во время мобилизации», указывает Лисовой.

Также министр образования считает негативной тенденцией решения судов, согласно которым суды критически относятся к позиции МОН относительно определения последовательности получения образования как одного из условий для предоставления отсрочки соискателям, которые второй раз получают один и тот же уровень образования, и обязывают МОН и ГП «Инфоресурс» внести изменения в данные, содержащиеся в ЕГЕБО.

По его мнению, нужны изменения в законодательство для нивелирования оснований для обжалования норм в сфере мобилизации.

Еще одной проблемой, по мнению Оксена Лисового, является то, что законом от 6 июня 2024 года №3791-ІХ «относительно поддержки научной работы в учреждениях высшего образования» усилено значение научной работы в учреждениях высшего образования, вследствие чего часть научно-педагогических работников с научными степенями перейдет в состав педагогических работников.

«Согласно требованиям части третьей статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» указанные педагогические работники учреждений высшего образования с научными степенями, которые являются гарантами выполнения образовательных программ, теряют право отсрочки от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, и возникает угроза невыполнения мобилизационного задания по обеспечению в условиях военного положения государственных гарантий в сфере образования для удовлетворения потребностей национальной экономики, воинских формирований и населения Украины. Указанная проблема требует дополнительного нормирования на уровне закона, что предлагается осуществить указанным законопроектом», пояснил министр в сопроводительной записке.

«Ожидается, что принятие законопроекта будет иметь положительное влияние на качество образования, повысит мотивацию граждан для получения образования в последовательном порядке, сделает невозможным использование образования, как способа уклонения от исполнения конституционной обязанности, усилит правопорядок в учреждениях образования» – подытожил Оксен Лисовой.

Что же предлагается законопроектом

Законопроект 13634 предусматривает, что призыву по мобилизации не будут подлежать учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели высшего профессионального образования при совокупности трех условий. А именно, что они:

А) начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 закона о воинской обязанности (то есть, не ранее года, в котором они достигли 25 лет)

Б) учатся на дневной или дуальной форме получения образования

В) впервые получают образование на уровне, который является более высоким, чем тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины об образовании».

Для студентов учреждений высшего образования также будет существовать требование, что для отсрочки они должны впервые получать образование на уровне, который является более высоким, чем тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона об образовании.

Однако, кроме того, что они должны учиться на дневной или дуальной форме – Кабмин предлагает добавить новое требование – что они не подлежат призыву только в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы.

«В пределах расчетного срока выполнения образовательной программы» на практике означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т. д.) в тот срок, который официально определен учреждением образования для этой программы, без учета дополнительных продлений или перерывов.

То есть, право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые учатся в пределах официально установленного срока своей образовательной программы.

К примеру, если лицо поступило на бакалавра в сентябре 2023 года, то расчетное время завершения программы – июнь 2027 года. Если же лицо перевели на «пятилетний план» из-за академ отпуска, пересдач или отчисления-восстановления — после июня 2027 он выйдет за пределы расчетного срока, и право на отсрочку потеряет.

Следовательно, больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Академ отпуск, повторный курс или перерыв в обучении могут автоматически лишить права на отсрочку.

Также не будут подлежать призыву докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты.

Впрочем, как указано в редакции, предлагаемой правительством, «норма этого пункта распространяется на соискателей образования в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование на уровне, который является более высоким, чем тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона об образовании».

Относительно отсрочки для работников учреждений образования и ученых, предлагается установить, что отсрочку от призыва будут иметь работники, которые имеют научную степень, из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений высшего профессионального образования, а также педагогические работники в учреждениях высшего профессионального образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования.

Норма этого пункта распространяется на соответствующих работников, которые работают в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.