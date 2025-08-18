Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Киевлян призывают закрывать окна — началась сезонная миграция летучих мышей.

10:50, 18 августа 2025
В Киеве летучие мыши массово залетают в квартиры: одна открытая форточка может обернуться целой колонией в доме.
Киевлян призывают закрывать окна — началась сезонная миграция летучих мышей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице началась сезонная миграция летучих мышей, во время которой животные преодолевают сотни километров и могут залетать в жилые помещения. Об этом сообщила Команда спасения животных города Киева.

Специалисты объясняют: открытое окно без сетки или щель в форточке могут стать ловушкой для летучих мышей. Попав внутрь, они часто не могут выбраться, что грозит появлением в квартире целой колонии.

Для самих животных это также опасно — в помещении они могут травмироваться или погибнуть, особенно если хозяева длительное время отсутствуют.

В Украине обитают как оседлые, так и мигрирующие виды летучих мышей: одни проводят лето здесь, другие прилетают зимовать, а часть лишь пролетает территорией страны. Все виды, встречающиеся в Украине, занесены в Красную книгу, так как их популяция стремительно сокращается.

Экологи призывают жителей заботиться и о собственном доме, и о диких животных: устанавливать сетки на окна и закрывать их на время отпуска.

В команде спасателей призвали распространять информацию, ведь она может спасти жизнь летучим мышам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Отмененное предписание Госгеонедр не является основанием для аннулирования спецразрешения на пользование недрами – позиция Верховного Суда

Нельзя аннулировать разрешение на основании уже отмененного судом предписания – Верховный Суд.

Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Повышенная активность адвокатов в делах об отсрочках для соискателей образования в непоследовательном порядке свидетельствует о необходимости нивелировать основания для обжалования норм в сфере мобилизации – Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой указал, что повышение активности деятельности адвокатского сообщества, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке требует проработки изменений в законодательство, которые нивелируют основания для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации.

Приложение Мрія и э-документ об образовании закрепят в законе об образовании

Владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении Мрія, станет Минцифры, а распорядителем — госпредприятие «Дія».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду