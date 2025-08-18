Стало известно, существует ли угроза наступления РФ на Херсон

Александр Сырский рассказал о ситуации в Херсонском направлении и оценил возможность наступления на Херсон.

Российские войска пока не готовятся к большому следующему на Херсон, но опасность все равно сохраняется. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что в Херсонском направлении противник сосредоточивает свою активность преимущественно на островах и вблизи мостов. При этом русские войска уже увели оттуда один полк и бригаду морской пехоты.

"Там россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время они опрокинули по этому направлению один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет", - пояснил Сырский.

Он подчеркнул, что вероятность наступления на Херсоне присутствует постоянно, и недооценивать эту угрозу не стоит.

Напомним, Сырский сообщил о том, что РФ готовит наступление на Запорожье.

