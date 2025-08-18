Стало відомо, чи існує загроза наступу РФ на Херсон

Олександр Сирський розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та оцінив можливість наступу на Херсон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські війська наразі не готуються до великого наступну на Херсон, але небезпека все одно зберігається. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що у Херсонському напрямку противник наразі зосереджує свою активність переважно на островах та поблизу мостів. При цьому російські війська вже відвели звідти один полк і бригаду морської піхоти.

"Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні і в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде", - пояснив Сирський.

Він підкреслив, що ймовірність наступу на Херсон присутня постійно, і недооцінювати цю загрозу не варто.

Нагадаємо, Сирський повідомив про те, що РФ готує наступ на Запоріжжя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.