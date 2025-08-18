Сырский анонсировал новый контракт для военных, который будет определять условия продолжения службы в ВСУ

Новый контракт станет базовым для всех желающих продлить профессиональную службу в ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что работа над новым контрактом для военнослужащих находится на завершающей стадии. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Сырского, этот документ станет базовым для всех желающих продолжить профессиональную службу в Вооруженных силах. Он напомнил о проекте «Контракт 18-24», отметив, что новый контракт будет определять условия дальнейшей службы.

«Мы делаем все, чтобы наполнить корпуса бригадами, военнослужащими, личным составом, и предпринимаем все меры, чтобы повысить привлекательность военной службы. (…) Сейчас мы работаем над новым контрактом, который станет базовым для всех желающих продолжить профессиональную службу в Вооруженных Силах. Эта работа на завершающей стадии», — отметил главнокомандующий.

Он также подчеркнул, что ВСУ продолжают привлекать добровольцев из других стран, а одновременно внедряют меры для уменьшения количества случаев самовольного оставления частей.

Сырский добавил, что сейчас укомплектование приоритетно осуществляется для подразделений, которые выполняют штурмовые и оборонные задачи на главных направлениях.

«В условиях, когда у нас недостаточно личного состава, мы имеем определенную приоритетность в укомплектовании частей. Те части, которые ведут штурмовые, наступательные действия или держат оборону на главных направлениях, имеют приоритет над другими в отборе и получении личного состава. Это вынужденная мера, но в нынешних условиях она эффективна», — отметил Главнокомандующий ВСУ.

