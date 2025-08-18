Практика судів
Сирський анонсував новий контракт для військових, який визначатиме умови продовження служби в ЗСУ

11:08, 18 серпня 2025
Новий контракт стане базовим для всіх охочих продовжити професійну службу у ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що робота над новим контрактом для військовослужбовців перебуває на завершальній стадії. Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Сирського, цей документ стане базовим для всіх охочих продовжити професійну службу у Збройних силах. Він нагадав, що про поект «Контракт 18-24», новий контракт визначатиме умови подальшої служби.

«Ми робимо все, щоб наповнити корпуси бригадами, військовослужбовцями, особовим складом, і вживаємо всіх заходів, щоб покращити привабливість військової служби. (…) Зараз ми працюємо над новим контрактом, який стане базовим для всіх охочих продовжити професійну службу у Збройних Силах. Ця робота на завершальній стадії», — зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив, що ЗСУ продовжують залучати добровольців з інших країн, а одночасно впроваджують заходи для зменшення кількості випадків самовільного залишення частин.

Сирський додав, що нині укомплектування пріоритетно здійснюється для підрозділів, які виконують штурмові та оборонні завдання на головних напрямках.

«В умовах, коли у нас недостатньо особового складу, ми маємо певну пріоритетність в укомплектуванні частин. Ті частини, які ведуть штурмові, наступальні дії або тримають оборону на головних напрямках, мають пріоритет над іншими у відборі та отриманні особового складу. Це вимушений захід, але в нинішніх умовах він ефективний», — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

