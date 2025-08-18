В Киеве 10-летняя девочка умерла после введения анестезии в больнице: начато расследование

После введения анестезии у ребенка резко упало давление, посинела кожа, а длительная реанимация не спасла жизнь.

В столице начато расследование по факту смерти 10-летней девочки, которая скончалась в одной из детских больниц Киева во время введения анестезии. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, ребенок находился в больнице из-за перелома предплечья с металлическими фиксаторами. Во время снятия гипсовой повязки медики начали вводить анестезию.

Со слов матери, у девочки на этом фоне возникло резкое возбуждение, посинела кожа и упало давление.

Реанимационные мероприятия продолжались почти три часа, однако спасти ребенка не удалось.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия).

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

