У Києві 10-річна дівчинка померла після введення анестезії в лікарні: розпочато розслідування

Після введення анестезії у дитини різко впав тиск, посиніла шкіра, а тривала реанімація не врятувала життя.

У столиці розпочато розслідування за фактом смерті 10-річної дівчинки, яка померла в одній із дитячих лікарень Києва під час введення анестезії. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, дитина перебувала в лікарні через перелом передпліччя з металевими фіксаторами. Під час зняття гіпсової пов’язки медики почали вводити анестезію.

Зі слів матері, у дівчинки на цьому фоні виникло різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск.

Реанімаційні заходи тривали майже три години, проте врятувати дитину не вдалося.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

Вже призначено судово-медичну експертизу.

