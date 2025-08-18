У Києві 10-річна дівчинка померла після введення анестезії в лікарні: розпочато розслідування

У столиці розпочато розслідування за фактом смерті 10-річної дівчинки, яка померла в одній із дитячих лікарень Києва під час введення анестезії. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, дитина перебувала в лікарні через перелом передпліччя з металевими фіксаторами. Під час зняття гіпсової пов’язки медики почали вводити анестезію.
Зі слів матері, у дівчинки на цьому фоні виникло різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск.
Реанімаційні заходи тривали майже три години, проте врятувати дитину не вдалося.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).
Вже призначено судово-медичну експертизу.
