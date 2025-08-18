Практика судов
Украинцы смогут подтвердить свою профессию даже без диплома — глава образовательного комитета Бабак

11:10, 18 августа 2025
Сергей Бабак рассказал, что законопроект «О профессиональном образовании», который юридически закрепит право каждого человека пройти оценку в квалификационном центре.
Украинцы смогут подтвердить свою профессию даже без диплома — глава образовательного комитета Бабак
Верховная Рада готовится к рассмотрению во втором чтении законопроекта №13107-д "О профессиональном образовании". Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал о новых возможностях, которые откроются для украинцев после его принятия.

Он отметил, что документ предусматривает юридическое закрепление права каждого пройти оценку в квалификационном центре и получить сертификат профессиональной квалификации.

"Правила будут едиными для всех, перечень квалификаций еще больше расширится, что сделает путь к официальному подтверждению профессии доступным и быстрым для любого, независимо от возраста или места жительства", – пояснил председатель Комитета.

Согласно законопроекту, квалификационный центр – это официальное учреждение, которому Национальное агентство квалификаций предоставило право проверять и признавать знания и навыки, полученные в формальном (например, в учебном заведении), неформальном (на курсах) или информационном образовании (самостоятельно или на работе). Центр может присваивать или подтверждать профессиональную квалификацию, а также признавать квалификации, полученные за границей.

"То есть вы составляете теоретические и практические задачи, например, для повара это может быть приготовление нескольких блюд, для бухгалтера – подготовка отчета или проведение расчетов. Если вы успешно выполните все задания, получите сертификат, признанный государством и работодателями в Украине", – отметил Сергей Бабак.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13107-д "О профессиональном образовании", цель которого – обновить правовые основы функционирования профессионального образования в Украине. Документ определяет современные подходы к управлению, финансированию и развитию этой сферы.

