Українці зможуть підтвердити свою професію навіть без диплома — голова освітнього комітету Бабак

Сергій Бабак розповів, що законопроект «Про професійну освіту», який юридично закріпить право кожної людини пройти оцінювання у кваліфікаційному центрі.

Верховна Рада готується до розгляду у другому читанні законопроекту №13107-д «Про професійну освіту». Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів про нові можливості, які відкриються для українців після його ухвалення.



Він зазначив, що документ передбачає юридичне закріплення права кожного пройти оцінювання у кваліфікаційному центрі та отримати сертифікат професійної кваліфікації.

«Правила будуть єдиними для всіх, перелік кваліфікацій ще більше розшириться, що зробить шлях до офіційного підтвердження професії доступним і швидким для будь-кого, незалежно від віку чи місця проживання», – пояснив голова Комітету.

Згідно із законопроектом, кваліфікаційний центр – це офіційна установа, якій Національне агентство кваліфікацій надало право перевіряти та визнавати знання й навички, здобуті у формальній (наприклад, у навчальному закладі), неформальній (на курсах) або інформальній освіті (самостійно чи на роботі). Центр може присвоювати або підтверджувати професійну кваліфікацію, а також визнавати кваліфікації, отримані за кордоном.



«Тобто ви складаєте теоретичні та практичні завдання, наприклад, для кухаря це може бути приготування кількох страв, для бухгалтера – підготовка звіту чи проведення розрахунків. Якщо ви успішно виконаєте всі завдання, отримаєте сертифікат, який визнають держава і роботодавці в Україні», – зазначив Сергій Бабак.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №13107-д «Про професійну освіту», який має на меті оновити правові засади функціонування професійної освіти в Україні. Документ визначає сучасні підходи до управління, фінансування та розвитку цієї сфери.

