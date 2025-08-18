Практика судів
  1. В Україні

Українці зможуть підтвердити свою професію навіть без диплома — голова освітнього комітету Бабак

11:10, 18 серпня 2025
Сергій Бабак розповів, що законопроект «Про професійну освіту», який юридично закріпить право кожної людини пройти оцінювання у кваліфікаційному центрі.
Українці зможуть підтвердити свою професію навіть без диплома — голова освітнього комітету Бабак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада готується до розгляду у другому читанні законопроекту №13107-д «Про професійну освіту». Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів про нові можливості, які відкриються для українців після його ухвалення.

Він зазначив, що документ передбачає юридичне закріплення права кожного пройти оцінювання у кваліфікаційному центрі та отримати сертифікат професійної кваліфікації. 

«Правила будуть єдиними для всіх, перелік кваліфікацій ще більше розшириться, що зробить шлях до офіційного підтвердження професії доступним і швидким для будь-кого, незалежно від віку чи місця проживання», – пояснив голова Комітету.

Згідно із законопроектом, кваліфікаційний центр – це офіційна установа, якій Національне агентство кваліфікацій надало право перевіряти та визнавати знання й навички, здобуті у формальній (наприклад, у навчальному закладі), неформальній (на курсах) або інформальній освіті (самостійно чи на роботі). Центр може присвоювати або підтверджувати професійну кваліфікацію, а також визнавати кваліфікації, отримані за кордоном.

«Тобто ви складаєте теоретичні та практичні завдання, наприклад, для кухаря це може бути приготування кількох страв, для бухгалтера – підготовка звіту чи проведення розрахунків. Якщо ви успішно виконаєте всі завдання, отримаєте сертифікат, який визнають держава і роботодавці в Україні», – зазначив Сергій Бабак.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №13107-д «Про професійну освіту», який має на меті оновити правові засади функціонування професійної освіти в Україні. Документ визначає сучасні підходи до управління, фінансування та розвитку цієї сфери.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.

Скасований припис Держгеонадра не є підставою для анулювання спецдозволу на користування надрами – позиція Верховного Суду

Не можна анулювати дозвіл на підставі вже скасованого судом припису – Верховний Суд.

Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Підвищена активність адвокатів у справах щодо відстрочок для здобувачів освіти у непослідовному порядку свідчить про потребу нівелювати підстави оскарження норм у сфері мобілізації – Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий вказав, що підвищення активності діяльності адвокатської спільноти, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку вимагає опрацювання змін до законодавства, які знівелюють підстави для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації.

Додаток Мрія та е-документ про освіту закріплять в законі про освіту

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду