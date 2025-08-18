В США умер Ронни Ронделл — каскадер, которого подожгли для обложки альбома Pink Floyd

Умер каскадер Ронни Ронделл, прославившийся благодаря опасному трюку с огнем на обложке альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd.

Фото: Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский каскадер и актер Ронни Ронделл-младший, известный благодаря легендарной обложке альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BBC.

Он скончался 12 августа в доме для престарелых в штате Миссури (США).

Ронделл родился в Калифорнии в 1937 году. Впервые появился в кино еще подростком, в фильме Ma and Pa Kettle at the Fair (1950-е). Первую работу каскадера получил в сериале Soldiers of Fortune (1955–1957).

С 1960-х до 1990-х годов он работал над рядом известных проектов: Charlie’s Angels, Dynasty, Baywatch, а также фильмами Spartacus, Diamonds Are Forever и The Karate Kid.

Среди самых известных его трюков — прыжок с горящего столба в приключенческом фильме Kings of the Sun (1963) и сложные сцены с огнем в блокбастере The Towering Inferno (1974).

Позднее он был постановщиком трюков в картинах Batman and Robin и The Mighty Ducks.

История с Pink Floyd

В 1975 году мир запомнил Ронни Ронделла благодаря обложке альбома Wish You Were Here. Для фото он в специальном защитном костюме и с гелем на теле пожал руку коллеге Дэнни Роджерсу, одновременно горя в прямом смысле слова.

Фотограф Обри Пауэлл вспоминал, что этот трюк был опаснее многих сцен в кино. Из 15 попыток лишь последняя закончилась неудачно: изменилось направление ветра, и огонь обжег лицо Ронделла — он лишился брови и части усов.

Наследие и признание

В 1970 году Ронделл стал одним из основателей каскадерской компании Stunts Unlimited, которая впоследствии обрела большую популярность в Голливуде.

Он официально завершил карьеру в 2001-м, но в последний раз получил кредит в фильме The Matrix Reloaded (2003), приняв участие в знаменитой сцене автомобильной погони. В 2004 году Ронделла отметили премией за достижения в жизни на Taurus World Stunt Awards.

«Ронни был не только легендой — он был легендарным. Его талант и щедрость навсегда останутся в памяти учеников и коллег», — говорится в заявлении компании Stunts Unlimited.

Семья

Его отец, Рональд Р. Ронделл, был актером и помощником режиссера, известным по фильму Вокруг света за 80 дней (1956). Оба сына Ронни также работали в киноиндустрии. Один из них, Рид, погиб в 1985 году во время выполнения вертолетного трюка для сериала Airwolf.

У каскадера остались жена Мэри и сын Рональд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.