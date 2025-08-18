Практика судов
  1. В мире

В США умер Ронни Ронделл — каскадер, которого подожгли для обложки альбома Pink Floyd

11:50, 18 августа 2025
Умер каскадер Ронни Ронделл, прославившийся благодаря опасному трюку с огнем на обложке альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd.
В США умер Ронни Ронделл — каскадер, которого подожгли для обложки альбома Pink Floyd
Фото: Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский каскадер и актер Ронни Ронделл-младший, известный благодаря легендарной обложке альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BBC.

Он скончался 12 августа в доме для престарелых в штате Миссури (США).

Ронделл родился в Калифорнии в 1937 году. Впервые появился в кино еще подростком, в фильме Ma and Pa Kettle at the Fair (1950-е). Первую работу каскадера получил в сериале Soldiers of Fortune (1955–1957).

С 1960-х до 1990-х годов он работал над рядом известных проектов: Charlie’s Angels, Dynasty, Baywatch, а также фильмами Spartacus, Diamonds Are Forever и The Karate Kid.

Среди самых известных его трюков — прыжок с горящего столба в приключенческом фильме Kings of the Sun (1963) и сложные сцены с огнем в блокбастере The Towering Inferno (1974).

Позднее он был постановщиком трюков в картинах Batman and Robin и The Mighty Ducks.

История с Pink Floyd

В 1975 году мир запомнил Ронни Ронделла благодаря обложке альбома Wish You Were Here. Для фото он в специальном защитном костюме и с гелем на теле пожал руку коллеге Дэнни Роджерсу, одновременно горя в прямом смысле слова.

Фотограф Обри Пауэлл вспоминал, что этот трюк был опаснее многих сцен в кино. Из 15 попыток лишь последняя закончилась неудачно: изменилось направление ветра, и огонь обжег лицо Ронделла — он лишился брови и части усов.

Наследие и признание

В 1970 году Ронделл стал одним из основателей каскадерской компании Stunts Unlimited, которая впоследствии обрела большую популярность в Голливуде.

Он официально завершил карьеру в 2001-м, но в последний раз получил кредит в фильме The Matrix Reloaded (2003), приняв участие в знаменитой сцене автомобильной погони. В 2004 году Ронделла отметили премией за достижения в жизни на Taurus World Stunt Awards.

«Ронни был не только легендой — он был легендарным. Его талант и щедрость навсегда останутся в памяти учеников и коллег», — говорится в заявлении компании Stunts Unlimited.

Семья

Его отец, Рональд Р. Ронделл, был актером и помощником режиссера, известным по фильму Вокруг света за 80 дней (1956). Оба сына Ронни также работали в киноиндустрии. Один из них, Рид, погиб в 1985 году во время выполнения вертолетного трюка для сериала Airwolf.

У каскадера остались жена Мэри и сын Рональд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о разрешении на выезд студентам нужно принять, потому что сейчас ограничения базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции — Федиенко

Комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому нужно принять соответствующий закон.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Отмененное предписание Госгеонедр не является основанием для аннулирования спецразрешения на пользование недрами – позиция Верховного Суда

Нельзя аннулировать разрешение на основании уже отмененного судом предписания – Верховный Суд.

Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Повышенная активность адвокатов в делах об отсрочках для соискателей образования в непоследовательном порядке свидетельствует о необходимости нивелировать основания для обжалования норм в сфере мобилизации – Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой указал, что повышение активности деятельности адвокатского сообщества, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке требует проработки изменений в законодательство, которые нивелируют основания для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду