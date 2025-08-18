Практика судів
У США помер Ронні Ронделл — каскадер, якого підпалили для обкладинки альбому Pink Floyd

11:50, 18 серпня 2025
Помер каскадер Ронні Ронделл, який прославився завдяки небезпечному трюку з вогнем на обкладинці альбому Wish You Were Here гурту Pink Floyd.
Фото: Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Американський каскадер і актор Ронні Ронделл-молодший, відомий завдяки легендарній обкладинці альбому Wish You Were Here гурту Pink Floyd, помер у віці 88 років. Про це повідомляє BBC.

Він пішов із життя 12 серпня у будинку для літніх людей у штаті Міссурі (США).

Ронделл народився у Каліфорнії в 1937 році. Уперше з’явився у кіно ще підлітком, у стрічці Ma and Pa Kettle at the Fair (1950-ті). Першу роботу каскадера отримав у серіалі Soldiers of Fortune (1955–1957).

З 1960-х до 1990-х років він працював над низкою відомих проєктів: Charlie’s Angels, Dynasty, Baywatch, а також фільмами Spartacus, Diamonds Are Forever та The Karate Kid.

Серед найвідоміших його трюків — стрибок із палаючого стовпа у пригодницькому фільмі Kings of the Sun (1963) та складні сцени з вогнем у блокбастері The Towering Inferno (1974).

Пізніше він був постановником трюків у картинах Batman and Robin та The Mighty Ducks.

Історія з Pink Floyd

У 1975 році світ запам’ятав Ронні Ронделла завдяки обкладинці альбому Wish You Were Here. Для фото він у спеціальному захисному костюмі та з гелем на тілі потиснув руку колезі Денні Роджерсу, водночас горячи у прямому сенсі слова.

Фотограф Обрі Пауелл згадував, що цей трюк був небезпечніший за багато сцен у кіно. З 15 спроб лише остання закінчилася невдало: змінився напрямок вітру, і вогонь обпалив обличчя Ронделла — він залишився без бриво та частини вусів.

Спадок і визнання

У 1970 році Ронделл став одним із засновників каскадерської компанії Stunts Unlimited, яка згодом здобула велику популярність у Голлівуді.

Він офіційно завершив кар’єру у 2001-му, але востаннє отримав кредит у стрічці The Matrix Reloaded (2003), взявши участь у знаменитій сцені автомобільної гонитви. У 2004 році Ронделла відзначили премією за життєві досягнення на Taurus World Stunt Awards.

«Ронні був не лише легендою — він був легендарним. Його талант і щедрість назавжди залишаться в пам’яті учнів і колег», — йдеться у заяві компанії Stunts Unlimited.

Родина

Його батько, Рональд Р. Ронделл, був актором і асистентом режисера, відомим за фільмом Навколо світу за 80 днів (1956). Обидва сини Ронні також працювали у кіноіндустрії. Один із них, Рід, загинув у 1985 році під час виконання гелікоптерного трюку для серіалу Airwolf.

У каскадера залишились дружина Мері та син Рональд.

