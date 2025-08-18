Практика судов
  1. В Украине

В Киеве директор КП «Плесо» получил подозрение из-за растраты 1,7 млн грн на природоохранные мероприятия

11:33, 18 августа 2025
Директор «Плесо» в Киеве подозревается в подделке документов и растрате 1,7 млн грн экологических средств — ОГП.
В Киеве директор КП «Плесо» получил подозрение из-за растраты 1,7 млн грн на природоохранные мероприятия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель коммунального предприятия КГГА «Плесо»  подозревается в миллионной растрате денег, которые выделили на природоохранные мероприятия в столице.

По данным Офиса Генпрокурора, в 2021 году КП «Плесо» получило финансирование из городского фонда охраны окружающей среды для создания водоохранных зон в столице. Руководитель предприятия вместе с директором связанного частного общества организовали схему незаконного вывода средств.

Несмотря на то, что предварительная закупка еще продолжалась, чиновники объявили новый тендер на разработку проектов землеустройства. Победителем определили заранее избранную компанию, с которой 17 декабря 2021 подписали договор о работах на пяти пляжах, в частности на Трухановом и Венецианском островах.

Сообщается, что через несколько дней стороны оформили дополнительные соглашения с нарушениями.

23 декабря подписали акты выполненных работ, а 30 декабря подрядчику перечислили деньги, хотя фактически работы не были произведены. Более того, согласно Водному кодексу Украины, на двух объектах проведение таких работ вообще не требовалось. В результате из бюджета безосновательно потратили не менее 1,7 млн грн.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры добились в суде отмены неправомерно установленных охранных зон и прибрежных полос на указанных территориях. Это исключит возможность дальнейшей застройки и незаконного использования этих земель. Сведения уже изъяты из Государственного земельного кадастра.

Следствие рассматривает вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также готовит сообщение о подозрении представителю подрядной организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о разрешении на выезд студентам нужно принять, потому что сейчас ограничения базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции — Федиенко

Комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому нужно принять соответствующий закон.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Отмененное предписание Госгеонедр не является основанием для аннулирования спецразрешения на пользование недрами – позиция Верховного Суда

Нельзя аннулировать разрешение на основании уже отмененного судом предписания – Верховный Суд.

Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Повышенная активность адвокатов в делах об отсрочках для соискателей образования в непоследовательном порядке свидетельствует о необходимости нивелировать основания для обжалования норм в сфере мобилизации – Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой указал, что повышение активности деятельности адвокатского сообщества, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке требует проработки изменений в законодательство, которые нивелируют основания для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду