В Киеве директор КП «Плесо» получил подозрение из-за растраты 1,7 млн грн на природоохранные мероприятия

Директор «Плесо» в Киеве подозревается в подделке документов и растрате 1,7 млн грн экологических средств — ОГП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель коммунального предприятия КГГА «Плесо» подозревается в миллионной растрате денег, которые выделили на природоохранные мероприятия в столице.

По данным Офиса Генпрокурора, в 2021 году КП «Плесо» получило финансирование из городского фонда охраны окружающей среды для создания водоохранных зон в столице. Руководитель предприятия вместе с директором связанного частного общества организовали схему незаконного вывода средств.

Несмотря на то, что предварительная закупка еще продолжалась, чиновники объявили новый тендер на разработку проектов землеустройства. Победителем определили заранее избранную компанию, с которой 17 декабря 2021 подписали договор о работах на пяти пляжах, в частности на Трухановом и Венецианском островах.

Сообщается, что через несколько дней стороны оформили дополнительные соглашения с нарушениями.

23 декабря подписали акты выполненных работ, а 30 декабря подрядчику перечислили деньги, хотя фактически работы не были произведены. Более того, согласно Водному кодексу Украины, на двух объектах проведение таких работ вообще не требовалось. В результате из бюджета безосновательно потратили не менее 1,7 млн грн.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры добились в суде отмены неправомерно установленных охранных зон и прибрежных полос на указанных территориях. Это исключит возможность дальнейшей застройки и незаконного использования этих земель. Сведения уже изъяты из Государственного земельного кадастра.

Следствие рассматривает вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также готовит сообщение о подозрении представителю подрядной организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.