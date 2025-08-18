У Києві директор КП «Плесо» отримав підозру через розтрату 1,7 млн грн на природоохоронні заходи

Директор «Плесо» у Києві підозрюється у підробленні документів і розтраті 1,7 млн грн екологічних коштів — ОГП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівника комунального підприємства КМДА «Плесо» підозрюють у мільйонній розтраті грошей, які виділили на природоохоронні заходи у столиці.

За даними Офісу Генпрокурора, у 2021 році КП «Плесо» отримало фінансування з міського фонду охорони навколишнього середовища для створення водоохоронних зон у столиці. Натомість керівник підприємства разом із директором пов’язаного приватного товариства організували схему незаконного виведення коштів.

Попри те, що попередня закупівля ще тривала, чиновники оголосили новий тендер на розробку проектів землеустрою. Переможцем визначили заздалегідь обрану компанію, з якою 17 грудня 2021 року підписали договір щодо робіт на п’яти пляжах, зокрема на Трухановому та Венеціанському островах.

Повідомляється, що через кілька днів сторони оформили додаткові угоди з порушеннями.

23 грудня підписали акти виконаних робіт, а 30 грудня підряднику перерахували гроші, хоча фактично роботи не були проведені. Більше того, відповідно до Водного кодексу України, на двох об’єктах проведення таких робіт взагалі не вимагалося. У результаті з бюджету безпідставно витратили щонайменше 1,7 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури домоглися в суді скасування неправомірно встановлених охоронних зон та прибережних смуг на зазначених територіях. Це унеможливить подальшу забудову та незаконне використання цих земель. Відомості вже вилучено з Державного земельного кадастру.

Наразі слідство розглядає питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також готує повідомлення про підозру представнику підрядної організації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.