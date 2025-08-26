Нічне небо над Україною освітив світловий стовп – фото унікального явища

Світловий стовп серед зірок було видно по всій Україні і за кордоном.

У ніч на 26 серпня в небі над Україною з’явилося незвичайне явище – яскравий вертикальний стовп світла, який тривав лише кілька секунд, але встиг привернути увагу сотень людей. Жителі різних регіонів країни, зокрема Києва, Харкова, Одещини та західних областей, сфотографували цей феномен, а знімки швидко поширилися в Telegram-каналах. Повідомлення про подібне явище також надходили з Німеччини та Франції.

За даними метеорологів, це оптична ілюзія, відома як світловий стовп. Вона виникає, коли світло від наземних джерел, таких як вуличні ліхтарі чи прожектори, відбивається від дрібних льодяних кристалів в атмосфері, створюючи ефект тонкого променя серед зірок. Таке явище частіше спостерігається в холодну погоду, коли в повітрі багато крижаних частинок, що пояснює його появу наприкінці серпня.

Світловий стовп, який освітив нічне небо, був помітний лише мить, але залишив незабутнє враження в очевидців по всій Україні та за її межами.

