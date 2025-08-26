Практика судів
  1. В Україні

Нічне небо над Україною освітив світловий стовп – фото унікального явища

08:14, 26 серпня 2025
Світловий стовп серед зірок було видно по всій Україні і за кордоном.
Нічне небо над Україною освітив світловий стовп – фото унікального явища
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 26 серпня в небі над Україною з’явилося незвичайне явище – яскравий вертикальний стовп світла, який тривав лише кілька секунд, але встиг привернути увагу сотень людей. Жителі різних регіонів країни, зокрема Києва, Харкова, Одещини та західних областей, сфотографували цей феномен, а знімки швидко поширилися в Telegram-каналах. Повідомлення про подібне явище також надходили з Німеччини та Франції.

За даними метеорологів, це оптична ілюзія, відома як світловий стовп. Вона виникає, коли світло від наземних джерел, таких як вуличні ліхтарі чи прожектори, відбивається від дрібних льодяних кристалів в атмосфері, створюючи ефект тонкого променя серед зірок. Таке явище частіше спостерігається в холодну погоду, коли в повітрі багато крижаних частинок, що пояснює його появу наприкінці серпня.

Світловий стовп, який освітив нічне небо, був помітний лише мить, але залишив незабутнє враження в очевидців по всій Україні та за її межами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна космос погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Відсутність паспорту під час складання протоколу затримання не виключає встановлення особи на підставі відомостей, наданих самим затриманим — Верховний Суд

Адвокат стверджував про недостовірність інформації у протоколі затримання, оскільки в підзахисного при собі не було паспорта, а у протоколі слідчий вказав, що особу затриманого встановлено.

Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей

Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Олексій Атерлей стане новим директором держпідприємства ДСА «Інформаційні судові системи».

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду