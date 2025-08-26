Практика судів
У Вінниці двоє зловмисників готували теракти на зупинці та біля житлових будинків

07:54, 26 серпня 2025
Двох агентів РФ, які готували теракти на території Вінниці, судитимуть за державну зраду.
У Вінниці двоє зловмисників готували теракти на зупинці та біля житлових будинків
У Вінниці за державну зраду судитимуть ворожих агентів, які  готували теракти на зупинці та біля житлових будинків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Серед обвинувачених, 27-річна жителька Київщини, яка в березні у Вінниці на замовлення спецслужб РФ здійснила підготовку саморобних вибухових пристроїв до їх застосування на зупинці громадського транспорту.

Інший обвинувачений – 19-річний житель Житомира, який у липні 2025 року також у Вінниці заклав вибуховий пристрій у дворі багатоповерхівок.

В обох випадках завдяки оперативним діям прокурорів і співробітників органів безпеки злочини було попереджено, тож люди не постраждали. 

На час слідства та судового розгляду обвинувачені перебувають під вартою.

Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

