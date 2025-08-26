В Виннице двое злоумышленников готовили теракты на остановке и возле жилых домов

Двух агентов РФ, готовивших теракты на территории Винницы, будут судить за государственную измену.

В Виннице за государственную измену будут судить вражеских агентов, готовивших теракты на остановке и возле жилых домов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Среди обвиняемых 27-летняя жительница Киевщины, которая в марте в Виннице по заказу спецслужб РФ осуществила подготовку самодельных взрывных устройств к их применению на остановке общественного транспорта.

Другой обвиняемый – 19-летний житель Житомира, который в июле 2025 года также в Виннице заложил взрывное устройство во дворе многоэтажек.

В обоих случаях благодаря оперативным действиям прокуроров и сотрудников органов безопасности преступления были предупреждены, поэтому люди не пострадали.

На время следствия и судебного разбирательства обвиняемые находятся под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

