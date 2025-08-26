В Виннице двое злоумышленников готовили теракты на остановке и возле жилых домов

В Виннице за государственную измену будут судить вражеских агентов, готовивших теракты на остановке и возле жилых домов. Об этом сообщает областная прокуратура.
Среди обвиняемых 27-летняя жительница Киевщины, которая в марте в Виннице по заказу спецслужб РФ осуществила подготовку самодельных взрывных устройств к их применению на остановке общественного транспорта.
Другой обвиняемый – 19-летний житель Житомира, который в июле 2025 года также в Виннице заложил взрывное устройство во дворе многоэтажек.
В обоих случаях благодаря оперативным действиям прокуроров и сотрудников органов безопасности преступления были предупреждены, поэтому люди не пострадали.
На время следствия и судебного разбирательства обвиняемые находятся под стражей.
Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
