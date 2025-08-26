У Держпраці нагадали, які обовʼязки роботодавців з охорони праці

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів.

Охорона праці — це один із ключових аспектів відповідального ведення бізнесу та управління персоналом. Законодавство України покладає на роботодавців чіткі обовʼязки щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці для працівників. Дотримання цих норм не лише знижує ризики травматизму на виробництві, а й сприяє підвищенню продуктивності, зміцненню трудової дисципліни та збереженню репутації підприємства.

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi пояснює, що Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Статтею 13 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у тому числі, розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Акти підприємства розробляються з урахуванням специфіки роботи підприємства відповідно до нормативно-правових актів, зазначених у «Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці», затвердженому наказом Державної служби України з питань праці.

