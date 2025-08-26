Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці нагадали, які обовʼязки роботодавців з охорони праці

07:18, 26 серпня 2025
Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів.
У Держпраці нагадали, які обовʼязки роботодавців з охорони праці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Охорона праці — це один із ключових аспектів відповідального ведення бізнесу та управління персоналом. Законодавство України покладає на роботодавців чіткі обовʼязки щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці для працівників. Дотримання цих норм не лише знижує ризики травматизму на виробництві, а й сприяє підвищенню продуктивності, зміцненню трудової дисципліни та збереженню репутації підприємства.

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi пояснює, що Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Статтею 13 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у тому числі, розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Акти підприємства розробляються з урахуванням специфіки роботи підприємства відповідно до нормативно-правових актів, зазначених у «Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці», затвердженому наказом Державної служби України з питань праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей

Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Олексій Атерлей стане новим директором держпідприємства ДСА «Інформаційні судові системи».

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду